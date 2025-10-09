Gazze kasabı Netanyahu kabineyi toplayacağını açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin bilgi verdi.

Netanyahu, yarın kabinenin toplanacağını ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Mısır'da varılan ateşkes anlaşmasının onaylanacağını bildirdi. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a çabaları için teşekkür etti.