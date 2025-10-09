Yeni Şafak
Gazze kasabı Netanyahu kabineyi toplayacağını açıkladı

09:079/10/2025, Perşembe
DHA
Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a çabaları için teşekkür etti.
Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a çabaları için teşekkür etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayacaklarını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin bilgi verdi.

Netanyahu, yarın kabinenin toplanacağını ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Mısır'da varılan ateşkes anlaşmasının onaylanacağını bildirdi. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a çabaları için teşekkür etti.



