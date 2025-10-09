Filistin Devleti mutlaka kurulacak

AK Parti’nin yeni yasama yılının ilk TBMM Grubu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Genel Merkez’de yapıldı. Burada konuşan Erdoğan, İsrail ile Hamas arasında Mısır’da devam eden ateşkes müzakerelerine değindi. “Filistin Direniş Örgütü Hamas, Sayın Trump’ın Barış Planı’na son derece müspet cevap vermiş, böylece barış iradesini çok net ortaya koymuştur” diyen Erdoğan, “Ancak barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışın tüm yükünü Hamas’a ve Filistinlilere yüklemek ne adildir ne doğrudur ne de gerçekçi bir yaklaşımdır. Şu anda barışa giden yolun önündeki en büyük engel İsrail’in saldırılarıdır” dedi.

BARIŞ İSTENİYORSA İSRAİL DURDURULMALI

İsrail’in Trump’ın açık çağrılarına rağmen olumlu atmosferi baltalayan saldırılarına devam ettiğini dile getiren Erdoğan, “Gerçekten barış isteniyorsa İsrail’in saldırıları derhal durdurulmalıdır. Ateşkes ve adil bir barış, tüm taraflar için en makul tercihtir. Şarm El-Şeyh’te yapılan görüşmeler kritik önemdedir. İnşallah güzel bir haber almayı ümit ediyoruz. 14 yıllık zulmün ardından nasıl Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştuysa, inşallah Filistinli kardeşlerimiz de muvaffak olacak, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti mutlaka kurulacaktır” diye konuştu.

Kukla başkanla bu kadar oluyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştiren Erdoğan, şunları söyledi: “Öyle bir pişkinlik ki başkent halkına günlerdir Kerbela’yı yaşatıyorlar. Ya sen önce çöpleri topla, vatandaşa su ver, milleti çöp dağlarından, kokudan kurtar, rüşvet çamurunu temizle. Şehirlerimizi 25-30 yıl öncesine götürdünüz. Hadi milletten utanmıyorsunuz bari Allah’tan korkun. Hadi kendinize saygınız yok, Ankara’da elinde su bidonlarıyla bekleyen vatandaşımıza da mı saygınız yok? Aynaya baktığınızda yahu sizin hiç yüzünüz kızarmıyor mu? Grup kürsüsüne mazot bidonu ile çıkmayı biliyordun, yüreğin yetiyorsa şimdi de su bidonuyla kürsüye çıksana. Kimden çekiniyor, kimden korkuyorsun? Beyefendinin ortaya saçılan her skandala bir bahanesi var ama millete hesap verecek yüreği, cesareti, saygısı yok. Ne diyelim kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor. Verilen koordinatların dışına istese de çıkamıyor. Yıllarca ‘kontrollü muhalefet’ edebiyatı yaptılar ama neticede kendileri kontrollü genel başkan oldular.”







