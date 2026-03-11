Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin Büyükşehir Belediyesine rüşvet operasyonu

Mersin Büyükşehir Belediyesine rüşvet operasyonu

09:4411/03/2026, среда
G: 11/03/2026, среда
DHA
Sonraki haber
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesinde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen bazı kişiler hakkında, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri belediye binasında arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına yönelik operasyon yaptı.

Çok sayıda gözaltı kararı

Operasyona çerçevesinde polisin belediyede arama yaptığı öğrenilirken, bir çok şüpheli hakkında ise gözaltı kararı olduğu öğrenildi.






#Mersin
#Mersin Büyükşehir Belediyesi
#operasyon
#rüşvet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri SGK 2026! Ramazan Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, bu hafta yatar mı? 4A, 4B, 4C'li...