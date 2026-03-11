Mersin Büyükşehir Belediyesine rüşvet operasyonu

Mersin Büyükşehir Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesinde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen bazı kişiler hakkında, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri belediye binasında arama yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına yönelik operasyon yaptı.
Çok sayıda gözaltı kararı
Operasyona çerçevesinde polisin belediyede arama yaptığı öğrenilirken, bir çok şüpheli hakkında ise gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
