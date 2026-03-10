Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Siber suçlara büyük operasyon: 360 şüpheli yakalandı

Siber suçlara büyük operasyon: 360 şüpheli yakalandı

10:1710/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
10 günde siber suçlara büyük darbe.
10 günde siber suçlara büyük darbe.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 gün içinde düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin 162'si tutuklandı, 125'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 gündür polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 360 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 162'si tutuklandı, 125'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.




#İçişleri Bakanlığı
#emniyet
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hatay Dörtyol TOKİ müşterek arsa belirleme kurası sonuçları isim listesi