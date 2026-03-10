Siber suçlara büyük operasyon: 360 şüpheli yakalandı

10 günde siber suçlara büyük darbe.
İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 gün içinde düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin 162'si tutuklandı, 125'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 gündür polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 360 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 162'si tutuklandı, 125'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
