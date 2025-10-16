İsrail ve ABD’den savaş tehdidi

İsrail ve ABD’den Gazze’deki ateşkesi tehlikeye sokacak açıklamalar gelmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, CNN'e verdiği telefon röportajında, Gazze'de ateşkesle ilgili güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. "Hamas'la ilgili durum hızla çözülecek." diyen Trump, Hamas'ın silah bırakacağına inandığını, bu durumun gerçekleşmemesi halinde İsrail'in Gazze saldırılarına dönebileceğini dile getirdi.

ABD Başkanı, Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesi halinde ne olacağı sorusuna, "Ben sözümü söyler söylemez İsrail, o sokaklara (Gazze'ye) geri dönecek" yanıtını verdi. Trump, 20 İsrailli esirin serbest bırakılmasının çok önemli olduğunu ancak Hamas'ın diğer esirlerin cenazelerini bir an önce iade etmesi ve "silahsızlanma taahhüdünü" yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.