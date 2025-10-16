Yeni Şafak
İsrail ve ABD’den savaş tehdidi

04:0016/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

İsrail ve ABD’den Gazze’deki ateşkesi tehlikeye sokacak açıklamalar gelmeye başladı. Hamas’a tehditler savuran ABD Başkanı Trump, “Silah bırakmayı reddederlerse İsrail Gazze'ye geri dönecek” dedi. Trump, çoğu enkaz altında kalan İsrailli esirlerin cesetlerinin bir an önce iade edilmesini istedi. İsrail Savunma Bakanı Katz ise orduya 'yeni savaş planı hazırlayın' talimatı verdi.

İsrail ve ABD’den Gazze’deki ateşkesi tehlikeye sokacak açıklamalar gelmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, CNN'e verdiği telefon röportajında, Gazze'de ateşkesle ilgili güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. "Hamas'la ilgili durum hızla çözülecek." diyen Trump, Hamas'ın silah bırakacağına inandığını, bu durumun gerçekleşmemesi halinde İsrail'in Gazze saldırılarına dönebileceğini dile getirdi.


İSRAİL SAVAŞA GERİ DÖNER

ABD Başkanı, Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesi halinde ne olacağı sorusuna, "Ben sözümü söyler söylemez İsrail, o sokaklara (Gazze'ye) geri dönecek" yanıtını verdi. Trump, 20 İsrailli esirin serbest bırakılmasının çok önemli olduğunu ancak Hamas'ın diğer esirlerin cenazelerini bir an önce iade etmesi ve "silahsızlanma taahhüdünü" yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.


İSRAİL YENİ SAVAŞ PLANI İSTEDİ

İsrail ise orduya yeni savaş planı hazırlanması talimatı verdi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, savaşın yeniden başlaması durumunda “Hamas’ı yenmek için” orduya askeri plan hazırlanması talimatı verdi.


