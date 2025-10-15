İsrail'den Greta Thunberg'e iğrenç muamele: Bavuluna cinsel organ figürü çizdiler

İsrail'in Sumud Filosu'na baskın uygulayıp alıkoyduğu aktivist Greta Thungerg gördüğü kötü muameleyi anlattı. İsrail'de hapishaneye atıldıktan sonra hiç kendisine su verilmediğini kaydeden Thunberg her defasında sırtına tekme atıldığını, kendisine aşağılayıcı ifadelerle hitap edildiğini ve bavuluna cinsel organ figürü çizildiğini söyledi.
Terör devleti İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.
İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, İsrail'de hapishanede kaldıkları sürece su verilmediğini, küfürlere ve tekmelere maruz kaldıklarını ve hapiste zehirli gaz verilerek öldürülmekle tehdit edildiklerini söyledi.
"Bana tekme atıp 'fahişe' diye hitap ettiler"
Thunberg uluslararası sularda hukuksuzca alıkonulup İsrail'de hapishaneye atıldıktan sonra hiç kendisine su verilmediğini kaydeden Thunberg, "Beni yere yatırıp ellerimin arasına İsrail bayrağı bağladılar. İsrail bayrağı dalgalandığında, 'Bayrağa dokunma.' diye sırtıma her defasında tekme atıldı. Bana 'fahişe' diye hitap edildi ve zehirli gazla boğarak öldüreceklerini söylediler." diye konuştu.
"Bunu beş yaşındaki çocuk bile yapmaz"
İsrailli yetkililerin bavulunun üzerine hakaret içeren ifadeler yazdığını söyleyen Thunberg, "Bavulumu teslim adlığımda, üzerinde 'Fahişe Greta' yazısı ve erkek cinsel organı çizilmiş figürlerle karşılaştım. Bunu 5 yaşındaki çocuklar bile yapmaz." dedi.