İsrail'den Greta Thunberg'e iğrenç muamele: Bavuluna cinsel organ figürü çizdiler

Terör devleti İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Thunberg uluslararası sularda hukuksuzca alıkonulup İsrail'de hapishaneye atıldıktan sonra hiç kendisine su verilmediğini kaydeden Thunberg, "Beni yere yatırıp ellerimin arasına İsrail bayrağı bağladılar. İsrail bayrağı dalgalandığında, 'Bayrağa dokunma.' diye sırtıma her defasında tekme atıldı. Bana 'fahişe' diye hitap edildi ve zehirli gazla boğarak öldüreceklerini söylediler." diye konuştu.