Gazeteci Ersin Çelik İsrail'in zulmünü anlatmıştı: Greta Thunberg'e yapılan işkence dünya basınında

İsrail'in ablukasını kırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Havalimanı'nda verdiği röportajda, İsrail'in aktivistlere yaptığı zulmü anlattı. Çelik, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan isimlerden biri olan aktivist Greta Thunberg'e yapılan işkenceleri de anlattı. Çelik, "Greta'ya çok ağır işkence yaptılar. Greta zulmettiler. Küçücük çocuk daha Greta. Onu süründürdüler. İsrail bayrağını öptürdüler" ifadelerini kullandı.