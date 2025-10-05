Yeni Şafak
Gazeteci Ersin Çelik İsrail'in zulmünü anlatmıştı: Greta Thunberg'e yapılan işkence dünya basınında

Gazeteci Ersin Çelik İsrail'in zulmünü anlatmıştı: Greta Thunberg'e yapılan işkence dünya basınında

01:175/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Gazeteci Ersin Çelik, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesi ve işkencelerini İstanbul Havalimanı'nda verdiği röportajda anlatmıştı.
Gazeteci Ersin Çelik, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesi ve işkencelerini İstanbul Havalimanı'nda verdiği röportajda anlatmıştı.

Terör devleti İsrail'in ablukasını kırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, İstanbul Havalimanı'nda verdiği röportajda İsrail'in aktivistlere yaptığı zulmü anlatmıştı. Çelik'in Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ünlü aktivist Greta Thunberg'e yapılan işkenceleri anlattığı ifadeler dünya basınında da yankı buldu. The Guardian, New York Post ve CNA gibi ünlü medya kuruluşları, İsrail'in Thunberg'e yaptığı işkence ve kötü muameleyi uluslararası kamuoyuna duyurdu.

İsrail'in ablukasını kırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Havalimanı'nda verdiği röportajda, İsrail'in aktivistlere yaptığı zulmü anlattı. Çelik, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan isimlerden biri olan aktivist Greta Thunberg'e yapılan işkenceleri de anlattı. Çelik, "Greta'ya çok ağır işkence yaptılar. Greta zulmettiler. Küçücük çocuk daha Greta. Onu süründürdüler. İsrail bayrağını öptürdüler" ifadelerini kullandı.


Çelik'in ifadeleri, uluslararası medyada yankı buldu

Gazeteci Ersin Çelik'in havalimanında verdiği röportajda Greta Thunberg ile ilgili kullandığı ifadeler, uluslararası medyada da yer buldu.

İngiltere merkezli medya organı The Guardian, Greta'ya yapılan işkenceleri duyuran medya kuruluşlarından biri oldu.

ABD merkezli New York Post ise, Greta'ya yapılan işkenceleri, "Greta Thunberg tahtakurularıyla dolu bir hücrede tutuldu." ifadeleriyle gündeme getirdi.

CNA Haber Ajansı ise, 'Türkiye'ye varan aktivistler, Greta'nın kötü muameleye maruz kaldığını belirtti' ifadeleriyle ünlü aktivist Thunberg'e yapılan işkenceleri duyurdu.

Katar merkezli El Cezire de, Greta Thunberg'e yönelik muameleyi, "Aktivistler, Greta Thunberg'in gözaltında İsrail tarafından kötü muameleye maruz kaldığını söylüyor" ifadeleriyle manşete taşıdı.

İngiltere merkezli The Canary ise, "İsrailli otoriteler, Greta Thunberg'e şiddet uyguladı ve zorla Siyonist bayrağı öptürdü" ifadelerini kullandı.


#Greta Thunberg
#İsrail
#işkence
#Küresel Sumud Filosu
#Ersin Çelik
