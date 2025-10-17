İsrail ordusu kurtarma operasyonunda İsrailli esiri öldürdü

İsrailli esir Sahar Baruch'un, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusu tarafından düzenlenen başarısız bir kurtarma operasyonunda ve bir istihbarat hatası sonucu öldüğü iddia edildi.

İsrail'deki Yedioth Ahronot gazetesinin gündeme getirdiği iddiaya göre, Han Yunus'ta Aralık 2023'te istihbarat hatası kaynaklı başarısız bir operasyon gerçekleştirildi.

İsrailli esir çıkan çatışmada öldü

Buna göre, "düşman birlikler hakkında bilgi toplama, rehine kurtarma" gibi rolleri bulunan İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bağlı özel kuvvetler​​​​​​​ Sayeret Matkal, söz konusu tarihte Baruch'un esir tutulduğu düşünülen binanın girişine küçük bir patlayıcıyla saldırı düzenledi. Ancak ardından Hamas unsurlarının karşı atağıyla bazı askerler yaralandı ve ilerleme durdu.

Baruch ise taraflar arasında çıkan çatışmada öldü ve Hamas unsurları Baruch'un cesedini alarak alandan çekildi.

"Esirlerin ölümüyle sonuçlanan pek çok girişimden sadece biri"

Gazeteye göre, bu operasyon, İsrail ordusunun, savaş sırasında esirleri kurtarmak için gerçekleştirdiği, bazısı iptal edilen, bazısı da esirlerin ölümüyle sonuçlanan pek çok girişimden sadece biri oldu.

Gazetenin üst düzey askeri bir kaynaktan aktardığı bilgiye göre ise ordu, 2 yıl boyunca esirleri kurtarmak için "tehlikeli ve komplike" operasyonlar düzenledi. Bunlardan bazıları başarıyla sonuçlandı ancak bazıları esirlerin ölmesinden endişe edildiği için son anda iptal edildi.

Esirlerin canlı olarak kurtarıldığı operasyonlar çoğunlukla binalarda gerçekleşirken, cesetler genellikle tünellerden çıkarıldı.

Esir kurtarma operasyonlarına ilişkin kararlar hızlı bir şekilde ve birkaç saat gibi kısa bir süre içinde alındı ancak bazı operasyonlar, bilgi eksikliği nedeniyle esirlerin ölümü ya da yerlerinin değiştirilmesiyle sonuçlandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmıştı.







