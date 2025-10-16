İsrailli Emekli General Gershon Hacohen, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, İsrail'in yeni bir savaşa gittiğini vurgulayıp, "Kudüs Savaşı’na doğru ilerliyoruz. Karşımızda Türkiye var." ifadelerini kullandı. "Bu, tehlikesi iyi anlaşılması gereken varoluşsal bir savaş." diyen Hacohen, "Türkler için Şam, aslında Kudüs’e giden bir basamak." dedi.
İsrail ve ABD’den Gazze’deki ateşkesi hiçe sayan açıklamalar gelmeye başladı. Bu gece de Hamas’a tehditler savuran ABD Başkanı Trump, Hamas'ın 'Gazze'de insanları öldürmeye devam ettiğini' öne sürüp, "Devam ederlerse biz Hamas'ı öldürürüz" paylaşımı yaptı.
Bölgede tansiyon bir an olsun düşmezken; geçtiğimiz günlerde ülke ve bölge olarak olası savaşlara hazır olunması gerektiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı doğrulayacak bir çıkış geldi.
İsrailli generalden 'Kudüs savaşı yakın' çıkışı: Karşımızda Türkiye var
"Türkler için Şam, Kudüs'e giden basamak"
"Kudüs'ü terk etmediler"
Hacohen, açıklamasında şunları da dile getirdi:
"İsrail, algısını değiştirmeli ve başka tür bir mücadeleye, yani Türkiye'nin en çok dikkat edilmesi gereken düşman olduğu Kudüs mücadelesine hazırlanmalı.
Hem Erdoğan hem de Türk istihbarat şefi (İbrahim Kalın), hedeflerinin Kudüs olduğunu açıkça dile getiriyorlar.
Şam'ı Kudüs'e giden yolda bir basamak olarak görüyorlar.
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kudüs'ün yerini ve Orta Doğu'daki konumlarını terk etmediler."