Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrailli generalden 'Kudüs savaşı yakın' çıkışı: Karşımızda Türkiye var

İsrailli generalden 'Kudüs savaşı yakın' çıkışı: Karşımızda Türkiye var

21:1616/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gershon Hacohen, İsrail'in Türkiye ile varoluş savaşına gireceğini söyledi.
Gershon Hacohen, İsrail'in Türkiye ile varoluş savaşına gireceğini söyledi.

İsrailli Emekli General Gershon Hacohen, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, İsrail'in yeni bir savaşa gittiğini vurgulayıp, "Kudüs Savaşı’na doğru ilerliyoruz. Karşımızda Türkiye var." ifadelerini kullandı. "Bu, tehlikesi iyi anlaşılması gereken varoluşsal bir savaş." diyen Hacohen, "Türkler için Şam, aslında Kudüs’e giden bir basamak." dedi.

İsrail ve ABD’den Gazze’deki ateşkesi hiçe sayan açıklamalar gelmeye başladı. Bu gece de Hamas’a tehditler savuran ABD Başkanı Trump, Hamas'ın 'Gazze'de insanları öldürmeye devam ettiğini' öne sürüp, "Devam ederlerse biz Hamas'ı öldürürüz" paylaşımı yaptı.

Bölgede tansiyon bir an olsun düşmezken; geçtiğimiz günlerde ülke ve bölge olarak olası savaşlara hazır olunması gerektiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı doğrulayacak bir çıkış geldi.

İsrailli generalden 'Kudüs savaşı yakın' çıkışı: Karşımızda Türkiye var

İsrailli Emekli General Gershon Hacohen, ülkesinden Kanal 7'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in yeni bir savaşa gittiğini vurgulayıp,
"Kudüs Savaşı’na doğru ilerliyoruz. Karşımızda Türkiye var.
" ifadelerini kullandı.

"Türkler için Şam, Kudüs'e giden basamak"

"Bu, tehlikesi iyi anlaşılması gereken varoluşsal bir savaş."
diyen Hacohen,
"Türkler için Şam, aslında Kudüs’e giden bir basamak."
dedi.

"Kudüs'ü terk etmediler"

Hacohen, açıklamasında şunları da dile getirdi:

"İsrail, algısını değiştirmeli ve başka tür bir mücadeleye, yani Türkiye'nin en çok dikkat edilmesi gereken düşman olduğu Kudüs mücadelesine hazırlanmalı.

Hem Erdoğan hem de Türk istihbarat şefi (İbrahim Kalın), hedeflerinin Kudüs olduğunu açıkça dile getiriyorlar.

Şam'ı Kudüs'e giden yolda bir basamak olarak görüyorlar.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Kudüs'ün yerini ve Orta Doğu'daki konumlarını terk etmediler."

#İsrail
#Türkiye
#Kudüs
#Savaş
#Gershon Hacohen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
33. Dönem POMEM başvurusu ne zaman başlayacak? Polis alımı başvuru şartları, yaş sınırı ve KPSS puan detayları açıklandı mı? İşte beklenen tarihler ve şartlar