Trump'tan Hamas'a hem iftira hem tehdit: Sizi öldürürüz

ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Hamas'ı hedef alarak tehdit savurdu.

Sosyal medya hesabı Truth'tan yaptığı paylaşımda Hamas'ın saldırılarını sürdürdüğünü ve insanları öldürdüğünü ileri süren Trump, "Eğer Hamas Gazze'de insan öldürmeye devam ederse içeri girip onları öldürmekten başka seçeneğimiz kalmayacak." sözleriyle tehdit ifadeleri kullandı.