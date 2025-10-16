Trump'tan Hamas'a hem iftira hem tehdit: Sizi öldürürüz

Gazze'de ilan edilen ateşkese atıfta bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ı tehdit etti. Anlaşmanın bir parçası olmadığına atıfta bulunan Trump, "Eğer Hamas Gazze'de insan öldürmeye devam ederse içeri girip onları öldürmekten başka seçeneğimiz kalmayacak." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Hamas'ı hedef alarak tehdit savurdu.
Trump, Mısır'daki zirvede imzalanarak hayata geçirilen Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına atıfta bulundu.
Sosyal medya hesabı Truth'tan yaptığı paylaşımda Hamas'ın saldırılarını sürdürdüğünü ve insanları öldürdüğünü ileri süren Trump, "Eğer Hamas Gazze'de insan öldürmeye devam ederse içeri girip onları öldürmekten başka seçeneğimiz kalmayacak." sözleriyle tehdit ifadeleri kullandı.