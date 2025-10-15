Trump'tan Hamas'a tehdit: Bir sözümle Gazze'deki savaş yeniden başlar

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a yönelik tehditlerine bir yenisini ekledi. "Hamas sözünü tutmazsa İsrail askeri Gazze sokaklarına döner" diyen Trump, "Bir sözümle Gazze'deki savaş yeniden başlar" ifadelerini kullandı.
Hamas, Gazze'de varılan anlaşma kapsamında, hafta başında hayatta olan 20 rehineyi serbest bırakırken, ölen 28 esirin naaşlarını ise kademeli olarak teslim edeceğini duyurmuştu.
Akşam saatlerinde yeni bir açıklama yapan Hamas, tüm canlı rehinelerin ve bulunabilen tüm cenazelerin İsrail'e teslim edildiğini bildirdi.
Kalan rehine naaşlarının bulunabilmesi için teçhizat gerektiğini belirten Hamas, ateşkes şartlarına bağlı olduklarını ifade etti.
Trump'tan Hamas'a tehdit
Hamas'ın bu açıklamasından dakikalar sonra, ABD Başkanı Donald Trump, tehditlerine bir yenisini ekledi.