Trump: Gazze’de ikinci aşama başlıyor

Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinin çok önemli bir dönüm noktası ve bölge için tarihi bir aşama olduğunu bildirdi. Hamas'ın silahlarını bırakacağı konusunda kendilerine söz verdiğini belirten Trump, "Eğer bırakmazlarsa, biz onları silahsızlandıracağız. Size nasıl yapacağımı açıklamak zorunda değilim ancak eğer silahlarını bırakmazlarsa, onları biz silahsızlandıracağız" diye konuştu.