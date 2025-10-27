İsrail'e cevap Trump'tan geldi: Türkiye açıklaması Netanyahu'nun hayalini yıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ve İsrail basınının “Türksüz Gazze” hayalini yıktı. ABD Başkanı, ''Önemli ülkeler işin içinde olacak. Türkiye de sürece dâhil” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'tan İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun hayallerini yıkan açıklama geldi.
ABD Başkanı, “Uluslararası İstikrar Gücü hızlı bir şekilde bölgede konuşlanacak. Önemli ülkeler işin içinde olacak. Türkiye de sürece dâhil” dedi
ABD BAŞKANI TRUMP: TÜRKİYE OLACAK
NETANYAHU NE DEMİŞTİ?
Netanyahu, "yeni güvenlik gücüyle ilgili kararların ABD ile istişare içinde alınacağını söyledi ve Türkiye'nin rolü ile ilgili soruya "Bu konuda çok net bir görüşüm var. Ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz?" yanıtını vermişti.