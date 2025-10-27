Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
İsrail'e cevap Trump'tan geldi: Türkiye açıklaması Netanyahu'nun hayalini yıktı

İsrail'e cevap Trump'tan geldi: Türkiye açıklaması Netanyahu'nun hayalini yıktı

09:1927/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump.
İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ve İsrail basınının “Türksüz Gazze” hayalini yıktı. ABD Başkanı, ''Önemli ülkeler işin içinde olacak. Türkiye de sürece dâhil” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun hayallerini yıkan açıklama geldi.


ABD Başkanı, “Uluslararası İstikrar Gücü hızlı bir şekilde bölgede konuşlanacak. Önemli ülkeler işin içinde olacak. Türkiye de sürece dâhil” dedi


ABD BAŞKANI TRUMP: TÜRKİYE OLACAK

Gazze ile açıklamalar yapan Trump “Şu an her şey iyi gidiyor, her şey pürüzsüz. ABD’nin müdahale etmesine gerek yok. Önemli ülkeler işin çaresine bakabilecek gibi duruyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), Katar. Bu üç ülke ve arkasında, hatta yanında duran birçok ülke var.
Türkiye de bu sürece dâhil
. Endonezya da, Ürdün de, Mısır da bölgeden biraz daha uzakta ve olaya pek yakın olmayan ülkeler de bulunuyor. Herkes bu sürece dâhil” açıklamasını yaptı.


NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

Netanyahu, "yeni güvenlik gücüyle ilgili kararların ABD ile istişare içinde alınacağını söyledi ve Türkiye'nin rolü ile ilgili soruya "Bu konuda çok net bir görüşüm var. Ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz?" yanıtını vermişti.


#ABD
#Donald Trump
#Netanyahu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çukurova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi? İŞKUR Gençlik kura sonuçları sorgulama ekranı