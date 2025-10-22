Türk askeri sorulunca kekeledi: Netanyahu’nun Mehmetçik korkusu

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Netanyahu ile kamera karşısına geçti
Türkiye'nin ateşkes sağlanan Gazze'deki varlığı devam ederken, terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu açıklamalarda bulundu. Türk askerinin Gazze'ye gönderilmesi konusunda endişesini gizlemeyen 'Gazze kasabı', üstü kapalı şekilde buna karşı olduğunu ifade ederek "Bu konuda (Türk güvenlik personelinin Gazze'ye gitmesi konusunda) güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz? ifadelerini kullandı.
ABD Başkan Yardımcısı
JD Vance
, İsrail Başbakanı Binyamin
Netanyahu
ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. İkili, heyetler arası görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Vance, Gazze'de varılan ateşkes sürecinin zorlu geçeceğini ancak devam edeceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.
"Önümüzde zorlu bir görev var"
Gazze'deki ateşkes sürecine değinen Vance, Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ve Hamas'ın İsrail için yeniden tehdit oluşturmaması gibi hedeflerini dile getirdi.
"Önümüzde çok zorlu bir görev var."
diyen Vance, ateşkesin sürmesi konusunda umutlu olduğunu ifade etti.
"Biz ABD'nin himayesinde değiliz"
Katil Netanyahu ise,
"ABD'nin baskısı sonucu ateşkesi sürdürdükleri
" yönündeki haberlere yanıt verdi. Netanyahu,
"Biz ABD'nin himayesinde değiliz. İsrail'in güvenliği söz konusu olduğunda ne yapmamız gerekiyorsa onu yaparız."
dedi.
Türk ordusu endişesi
Netanyahu, Türk güvenlik personelinin Gazze'ye gönderilmesi ihtimaline ilişkin soruya da dolaylı bir yanıt vererek
"Bu konuda (Türk güvenlik personelinin Gazze'ye gitmesi konusunda) güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz? Evet, biliyorsunuz."
dedi.
- İsrail basınında yakın zamanda, Netanyahu'yu Türk ordusu endişesi sardığına dair haberler yayınlanmıştı. Israel Hayom gazetesi, Türkiye'nin bundan sonra Gazze'de oynayacağı role dikkat çekmişti ve Netanyahu'nun, Türkiye'nin Gazze'deki varlığına karşı çıktığını ve bunun Tel Aviv için "kırmızı çizgi" olduğunun altını çizmişti.
