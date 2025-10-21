Netanyahu: Yeni tehdit Türkiye ve Katar

İsrail’de dün açılan meclisin ana gündem maddesi Türkiye ve Katar oldu. Soykırımcı Binyamin Netanyahu, açılışta yaptığı konuşmada bölgede “yeni tehditler ortaya çıktığını” ileri sürerek Katar ve Türkiye’yi işaret etti. Netanyahu, “Biz onları engellemek için nöbet tutuyoruz” dedi. Üç muhalefet partisinin lideri ise vizyonsuz olarak nitelediği Netanyahu’yu “Türkiye ve Katar'ı Gazze'ye getirdin" ifadeleriyle eleştirdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisinin açılışında yaptığı konuşmada, üstü örtülü bir biçimde Orta Doğu'da İsrail'e yönelik "yeni tehditlerin ortaya çıktığını" ileri sürdü. Israel Hayom'un haberine göre Netanyahu, konuşmasında her şeyin açıktan bilinmediğini savundu. Netanyahu, "Orta Doğu'da eski tehditler yeni biçimler alıyor ve yeni tehditler de ortaya çıkıyor. Biz onları engellemek için nöbet tutuyoruz. Her şey bilinmiyor ve bilinmeyecek" dedi. Haberde, İsrailli kaynaklar, Netanyahu'nun üstü örtülü şekilde işaret ettiği "Yeni tehditlerin Türkiye ve Katar'ın bölgesel etkilerini genişletmek için artan çabaları" olduğunu ileri sürdü. Türkiye ve Katar'ın "Müslüman Kardeşler ve Hamas'ı desteklediği" belirtilerek Gazze'nin geleceği ve Suriye'deki gelişmeleri şekillendirmede merkezi rol oynadığından bahsedildi. Trump ile Netanyahu arasında Türkiye ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki rollerinin gerginliğe neden olduğu iddia edildi. Bu konunun, Netanyahu'nun Trump'ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede ele alınan meseleler arasında olduğu öne sürüldü.
'ANKARA'YI GAZZE'YE GETİRDİN' SUÇLAMASI
- Meclis açılışı, İsrail muhalefetinin de Türkiye düşmanlığını açığa çıkardı. Ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, X paylaşımında İsrail hükümetini "başarısız" ve "vizyonsuz" ifadeleriyle suçlayarak "Müslüman Kardeşler'in ideolojik ortakları Türkiye ve Katar'ı Gazze'ye getirdi" ifadesini kullandı. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, meclis konuşmasında "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşmak yerine, Hamas'a destek veren ve vermeye devam eden iki ülke Türkiye ve Katar ile bir anlaşma yapıyoruz" diye konuştu. Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ise "Kurulacak yönetim sivil tarafa odaklanacak. Güvenliğimizi Türkiye ve Katar gibi başka ülkelerin askerlerine emanet edemeyiz" dedi.