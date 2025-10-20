Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Siyonist Bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya tehdit: İdam cezası getirilmezse hükümetten desteği çekeriz

Siyonist Bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya tehdit: İdam cezası getirilmezse hükümetten desteği çekeriz

22:4820/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, terör suçları için idam cezası yasa tasarısının 3 hafta içinde Meclis Genel Kuruluna sunulmaması halinde iktidar koalisyonuna destek vermeyeceğini açıkladı. Yeni yasama yılı açılışında konuşan Ben-Gvir, uzun süredir savunduğu tasarının oylanmasını talep etti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "terör suçları için idam cezası" yasa tasarısı 3 hafta içinde Meclis Genel Kuruluna oylama için getirilmezse, iktidara destek vermeyeceğini söyledi.

İsrail Meclisinde yeni yasama yılı açılışı bugün gerçekleşti.

İktidar ortağı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, parti grubunda yaptığı konuşmada, uzun süredir kampanyasını yürüttüğü "terör suçları için idam cezası"nı gündeme taşıdı.

Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslenerek "3 hafta içinde idam cezası yasa tasarısı Meclis Genel Kuruluna oylama için getirilmezse partisinin iktidar koalisyonunu desteklemeyeceği" tehdidinde bulundu.

İsrail'de Ulusal Güvenlik Komitesi, aşırı sağcı partilerin desteklediği "teröristler için idam cezası" öngören yasa tasarısını onaylayarak eylül sonunda oylanmak üzere Meclise göndermişti.

Başsavcılık makamının itirazı nedeniyle yasa tasarısının Meclis Genel Kuruluna gönderilmediği aktarılmıştı.

Yasa tasarısının açıklayıcı notlarında "Irkçılık veya halka düşmanlık nedeniyle cinayetten mahkum olan ve bu eylemi İsrail'e ve Yahudi halkının topraklarında yeniden dirilişine zarar vermek amacıyla gerçekleştiren teröristler, zorunlu olarak ölüm cezasına çarptırılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.


#İsrail
#Itamar Ben-Gvir
#Binyamin Netanyahu
#yasa tasarısı
#idam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji’den akşam saatlerinde 9 il için kritik uyarı: Bu illerde yağış çok kuvvetli olacak