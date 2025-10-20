Siyonist Bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya tehdit: İdam cezası getirilmezse hükümetten desteği çekeriz

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "terör suçları için idam cezası" yasa tasarısı 3 hafta içinde Meclis Genel Kuruluna oylama için getirilmezse, iktidara destek vermeyeceğini söyledi.

İktidar ortağı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, parti grubunda yaptığı konuşmada, uzun süredir kampanyasını yürüttüğü "terör suçları için idam cezası"nı gündeme taşıdı.

İsrail'de Ulusal Güvenlik Komitesi, aşırı sağcı partilerin desteklediği "teröristler için idam cezası" öngören yasa tasarısını onaylayarak eylül sonunda oylanmak üzere Meclise göndermişti.

Yasa tasarısının açıklayıcı notlarında "Irkçılık veya halka düşmanlık nedeniyle cinayetten mahkum olan ve bu eylemi İsrail'e ve Yahudi halkının topraklarında yeniden dirilişine zarar vermek amacıyla gerçekleştiren teröristler, zorunlu olarak ölüm cezasına çarptırılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.