Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrailli bakanın Türkiye korkusu: 'Gazze'de traktörde de cipte de tekerlekli araçlarda da Türk görmek istemiyorum'

İsrailli bakanın Türkiye korkusu: 'Gazze'de traktörde de cipte de tekerlekli araçlarda da Türk görmek istemiyorum'

07:5520/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İsrailli Bakan Struck
İsrailli Bakan Struck

İsrail Yahudi Yerleşim Bakanı Orit Struck, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasında ve Gazze’de yapılacak çalışmalarda Türkiye'nin rol almasından rahatsızlığını dile getirdi. Struck, "Gazze'de Türk görmek istemiyorum" dedi.

Türkiye'nin, Gazze'deki arabuluculuk rolü ve tüm dünyada gördüğü saygınlık İsrail'i tedirgin etmeye devam ediyor. İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi Türkiye ve Katar'ın Gazze'nin içindeki çalışmalarda yer almaması konusunda ısrarcı.


'GAZZE'DE TÜRK GÖRMEK İSTEMİYORUM'

Türkiye'nin dahlinden rahatsızlığını açıkça dile getiren İsrailli Bakan Struck, "Gazze'de traktörde de cipte de tekerlekli araçlarda da Türk görmek istemiyorum." ifadesini kullandı.


ABD heyetinin, ziyaretteki asıl amacının ise anlaşmanın bir sonraki aşamasına geçiş için "Gazze'de açık bir yetki ve bölgesel destekle faaliyet gösterecek çok uluslu bir gücün kurulmasını teşvik etmek" olduğu, ikinci aşamada Gazze'de hangi güçlerin olacağını tartışacakları aktarıldı.






TEL AVİV YÖNETİMİ, TÜRKİYE'NİN GAZZE'DEKİ VARLIĞINDAN RAHATSIZ

İsrail'in bu çok uluslu güçte Türkiye ve Katar'ın yer alması fikrinden son derece rahatsız olduğu ve buna şiddetle karşı çıktığı ifade edildi. İsrailli aşırı sağcı bakanlar "ABD planının başarısızlığına" vurgu yaparak "savaşa geri dönülmesi" çağrısında bulunurken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'lilere istikrar ve koordinasyon taahhüdünde bulunup aşırı sağcı koalisyon ortaklarına "Hamas'ın anlaşmaya uymaması durumunda karşılık vereceklerini" söyleyerek ikili oynadığına dikkat çekildi.


ABD'li yetkililerin bu ikili oyunun farkında olduğu ve bu kez dinlemek için değil sonuca ulaşmak için geldikleri yorumunda bulunuldu.



#israil
#gazze
#bakan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ara tatil ne zaman? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi