İsrailli bakanın Türkiye korkusu: 'Gazze'de traktörde de cipte de tekerlekli araçlarda da Türk görmek istemiyorum'

Türkiye'nin, Gazze'deki arabuluculuk rolü ve tüm dünyada gördüğü saygınlık İsrail'i tedirgin etmeye devam ediyor. İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi Türkiye ve Katar'ın Gazze'nin içindeki çalışmalarda yer almaması konusunda ısrarcı.





'GAZZE'DE TÜRK GÖRMEK İSTEMİYORUM'





Türkiye'nin dahlinden rahatsızlığını açıkça dile getiren İsrailli Bakan Struck, "Gazze'de traktörde de cipte de tekerlekli araçlarda da Türk görmek istemiyorum." ifadesini kullandı.





ABD heyetinin, ziyaretteki asıl amacının ise anlaşmanın bir sonraki aşamasına geçiş için "Gazze'de açık bir yetki ve bölgesel destekle faaliyet gösterecek çok uluslu bir gücün kurulmasını teşvik etmek" olduğu, ikinci aşamada Gazze'de hangi güçlerin olacağını tartışacakları aktarıldı.





















TEL AVİV YÖNETİMİ, TÜRKİYE'NİN GAZZE'DEKİ VARLIĞINDAN RAHATSIZ





İsrail'in bu çok uluslu güçte Türkiye ve Katar'ın yer alması fikrinden son derece rahatsız olduğu ve buna şiddetle karşı çıktığı ifade edildi. İsrailli aşırı sağcı bakanlar "ABD planının başarısızlığına" vurgu yaparak "savaşa geri dönülmesi" çağrısında bulunurken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'lilere istikrar ve koordinasyon taahhüdünde bulunup aşırı sağcı koalisyon ortaklarına "Hamas'ın anlaşmaya uymaması durumunda karşılık vereceklerini" söyleyerek ikili oynadığına dikkat çekildi.





ABD'li yetkililerin bu ikili oyunun farkında olduğu ve bu kez dinlemek için değil sonuca ulaşmak için geldikleri yorumunda bulunuldu.








