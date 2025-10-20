Ateşkese İsrail ve CENTCOM sabotajı

Gazze’de 9 Ekim’de ilan edilen ateşkesi defalarca ihlal eden işgalci haydut devlet İsrail, dün soykırımı yeniden başlatmak için yeni bir sabotaja daha imza attı. İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Refah’ta, silahlı gruplar ile çatışma yaşandığı gerekçesiyle hava bombardımanı düzenledi. Dünkü saldırıda en az 21 kişi öldü. Bombardıman öncesi ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hamas’ın kısa süre içinde Refah’ta bir saldırıya hazırlandığı uyarısı yapıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da İsrail destekli çetelerle mücadele eden Hamas’ı, sivillere zarar vermekle suçladı. ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ın, İsrail’e ateşkese uyması için uyarmak üzere bölgeye yapacağı ziyaret öncesi gelen saldırı, İsrail’in savaşa dönmek için ABD’deki Siyonist lobiyle ortak hareket ettiği değerlendirmelerini beraberinde getirdi.İsrail, dün akşam yeniden ateşkese dönüldüğünü açıkladı.





CENTCOM VE DIŞİŞLERİ TRUMP’A KARŞI

Gazze’deki ateşkese aracı olarak, göreve geldiğinden beri sekizinci savaşı bitirdiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin durumunu gözlemlemek için Özel Temsilcisi Witkoff ve Başkan Yardımcısı Vance’ı bölgeye göndereceğini ilan etti. İkilinin İsrail’e ateşkese uyması için baskı yapacağı bildirilmişti. Ancak buna rağmen Washington’dan İsrail’i cesaretlendiren açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanlığı, “Hamas’ın kısa süre içinde Refah’ta bir saldırıya hazırlandığı” yönünde bir açıklama yayınladı. ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) bağlı Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hamas’ın İsrail destekli çetelere karşı verdiği mücadelesini “Sivillere karşı savaş” şeklinde nitelediği bir açıklama yayınlayarak İsrail’i daha fazla cesaretlendirdi. Bunun üzerine İsrail ordusu, Refah’ta çatışmalar yaşandığını öne sürerek bombardıman gerçekleştirdi. Bombardıman sonrası Güvenlik Kabinesi acil toplantı yaptı. Trump ise bu olaylardan kısa süre önce Hamas’ın iki çeteyi yok etmesinin kendisini rahatsız etmesini söyleyerek, “Bu, Venezuela gibi çetelerini bize doğru gönderen diğer ülkelerden farklı değil — biz o çetelerle nasıl baş ettiysek, bu da aynı şey” demişti.





HAMAS’TAN YALANLAMA

İsrail’in Hamas’ı ateşkesi ihlal etmekle suçladığı Refah bölgesi, Mayıs 2024’ten beri İsrail ordusunun işgali altında bulunuyor. İşgal güçleri, burayı yerle bir ederken desteklediği Ebu Şebab çetesini de buraya yerleştirmişti. Refah’taki bombardıman ve İsrail’in Hamas’a yönelttiği suçlamalar sonrası hareketten yapılan açıklamada, “Refah bölgesinin İsrail işgali altında olduğuna” vurgu yapılarak suçlamalar reddedildi. Ateşkese uymaya devam edildiğine işaret edilen açıklamada, bir İsrailli esirin daha cenazesine ulaşıldığı ancak saha şartları nedeniyle teslimatın yapılamadığı kaydedildi.





AŞIRI SAĞCILAR FIRSAT BULDU

Yaşanan bu gelişmeler, İsrail’de savaşın sürmesini ve Gazze’deki 2 milyon Filistinlinin sürülmesini isteyen aşırı sağcı siyasetçileri harekete geçirdi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, hükümete ateşkesi bitirerek saldırılara yeniden başlama çağrısı yaptı. Bir diğer aşırı sağcı siyasetçi olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de sosyal medya ağı X’te, sadece “Savaş” kelimesini kullandığı bir paylaşım yaptı. Yine eski Dışişleri Bakanı ve Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Lieberman da Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek "güç ve demir duvarla" karşılık verilmesi gerektiğini savundu.





TRUMP MEMNUN DEĞİL

Ateşkesi sabote etmeye devam eden İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce İsrail tarafının pazar günü açılacağını bildirdiği Refah Sınır Kapısı'nın bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını ilan etti. Bu açıklama, ABD Başkanı Trump’ın tepkisine sebep oldu. İsrail’de yayın yapan Kanal 12’inin Washington’daki üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre Trump, Netanyahu’nun Refah Sınır Kapısı’nı açmama kararından rahatsızlık duyuyor. Yetkililer, ABD'nin anlaşmanın uygulama aşamalarını doğrudan yönetmeyi planladığına işaret ederek, yakında Gazze'de olup biten her şeyle ilgili kararın ABD tarafından alınacağını söylediği aktardı.





YARDIM GİRİŞİNİ ENGELLEYEMEDİ

İsrail, dün önce Gazze’ye yardım girişini durdurma kararı aldı, saatler içinde bu karardan geri adım atmak zorunda kaldı. İsrail hükümeti, İsrail ordusunun tavsiyesine binaen ateşkesin birinci aşamasının en önemli maddelerinden biri olan insani yardımlarla ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin durdurulduğu duyuruldu. Ancak, kısa bir süre sonra Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hükümetinin Gazze'ye yardımların girmesini engelleme kararından geri adım attığını açıkladı. Yardımların girişini engelleme kararından sadece birkaç saat sonra İsrail hükümetinin geri adım attığını belirten Ben-Gvir, bu geri adımın İsrail için "utanç verici" olduğunu savundu.



