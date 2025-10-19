İsrail yine ateşkesi ihlal etti: Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında iki Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İsrail'in Gazze ateşkesini ihlal ederek Cebeliye'nin doğusunda düzenlediği hava saldırısında iki Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. WAFA'ya bilgi veren sağlık kaynakları, İsrail ordusunun iddiasına göre "yüksek riskli bölge" olarak nitelendirdiği tehlikeli koşullar nedeniyle ambulans ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını belirtti.

İsrail güçleri, Cenin'in güneyindeki araçlara ve inşaat ekipmanlarına el koydu

Yerel kaynaklara göre, İsrail güçleri bugün Cenin'in güneyindeki Ya'bad kasabasında Filistinlilere ait araçlara ve inşaat ekipmanlarına el koydu. WAFA'ya bilgi veren kaynaklar, İsrail güçlerinin kasabada ayrıca bir beton mikseri ve bir su pompasına el koyduğunu bildirdi.





Benzer bir gelişmede, İsrail güçleri, Cenin yakınlarındaki Dotan askeri kontrol noktası yakınlarındaki İmreha mezrasında çiftçilerin tarlalarına ulaşmasını engelledi ve daha önce hasat yapmalarına izin vermiş olmalarına rağmen zeytin hasadının önemli bir bölümüne el koydu.





Güvenlik kaynaklarına göre, sömürgeciler bugün Beytüllahim'in güneyindeki Halail el-Lawz bölgesindeki Filistinli tarım arazilerine saldırdı ve hayvanlarını bölge sakinlerinin evlerinin yakınında otlattı.





WAFA'ya bilgi veren kaynaklar, yakınlardaki yasadışı bir karakoldan onlarca yerleşimcinin Halil El-Lavz bölgesindeki Filistin topraklarına gizlice girdiğini ve hayvanlarını badem ve zeytin bahçelerinde otlatarak ekinlere zarar verdiğini söyledi.





Halil el-Lavz bölgesi, bölgeyi ele geçirmek ve Beytüllahim'in güneyinde yasadışı sömürge yerleşimlerini genişletmek amacıyla tarım arazilerine baskınlar düzenlemek, ağaçları kesmek ve çiftçilerin tarlalarına erişmelerini engellemek de dahil olmak üzere sömürgecilerin saldırılarına defalarca maruz kaldı.







