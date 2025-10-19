Bu nasıl ateşkes: İsrail 38 kişiyi daha katletti

İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, cuma gecesi Gazze kent merkezinin doğusundaki Zeytun Mahallesi’nde daha önceki saldırılarda yıkılan evlerine gitmeye çalışan Ebu Şaban ailesinin içinde olduğu aracı tank ateşiyle vurdu. Saldırıda, 7’si çocuk 11 kişiden oluşan aile fertlerinin tamamı yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, ailenin daha önce ordu güçlerinin çekildiği “Sarı Hat” adlı bölgeye yaklaştıkları gerekçesiyle hedef alındığını öne sürdü. Konuya dair bir açıklama yayınlayan Gazze’deki Sivil Savunma Örgütü Müdürü Mahmud Basal ise ailenin hiçbir uyarı yapılmaksızın doğrudan hedef alındığını söyledi. Basal, açıklamasında, “İsrail ordusu, eğer Şaban ailesini saldırı öncesi uyarsaydı bu katliam yaşanmayacaktı. Ancak onlar doğrudan hedef almayı seçtiler. Bu katliam, işgal ordusunun kana susamışlığını gösteriyor” dedi.

Gazze’de 7 Ekim 2023’ten beri iki yıl boyunca soykırım işleyen işgalci İsrail ordusu, 9 Ekim’de ilan edilen ateşkese rağmen yer yer sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gazze Sivil Savunma Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 9 Ekim'den beri 47 kez ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 38 Filistinli yaşamını yitirirken, 30’dan fazla Filistinli de yaralandı. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’te başlattığı soykırım esnasında da 67 bin 967 Filistinliyi öldürmüş, 170 bin 179 Filistinliyi yaralamış, Gazze’nin yüzde 85’ini tahrip etmiş ve 70 milyar dolarlık bir zarara sebep olmuştu. Ebu Şaban ailesinin hedef alındığı saldırı sonrası Hamas tarafından yayınlanan açıklamada, “Katliamın, İsrail ordusunun suçsuz sivilleri hedef alma niyetini ortaya koyduğuna” vurgu yapıldı. Açıklamada, ateşkesin arabulucularına çağrı yapılarak ateşkese uyması için İsrail’e baskı yapılması talep edildi.