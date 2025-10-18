Cesetlerin teslimini İsrail engelliyor

Hamas Hareketi, 9 Ekim’de ilan edilen ateşkesin ardından elindeki 20 canlı İsrailli esiri teslim ettikten sonra İsrail saldırılarında ölen 28 esirden kalan 18'ini aramayı sürdürüyor. Hareket, şu âna kadar 10 cesedi teslim etti ancak Gazze’deki büyük enkazların sebep olduğu zorluklar ve uzman ekip ile arama ekipmanlarının olmaması, çalışmaları geciktiriyor. Buna karşılık, anlaşma gereği sınır kapılarını şartsız olarak açması gereken İsrail, Refah Sınır Kapısı’nın açılmasını geciktirirken, arama çalışmalarına destek olmak isteyen aralarında Türkiye ve diğer ülkelerin göndermek istediği uzman ekiplerin yanı sıra enkazları kaldıracak ekipmanların da geçişini engelliyor. Buna rağmen işgal devleti, sürekli olarak Hamas’ı süreci geciktirmekle suçlayarak binlerce tonluk yıkıntılar arasında olduğu belirtilen 18 cenazeye imkansızlıklar nedeniyle ulaşamadığını belirtmesine rağmen provokasyonlara devam ederek savaşa geri dönme niyetini ortaya koyuyor.

ÇALIŞMALARA 4 ENGEL

İşgalci İsrail ordusunun iki yol boyunca sürdürdüğü yoğun bombardıman, Gazze’yi adeta bir moloz yığınına dönüştürdü. Ateşkes sonrası da bombardımanlar yer yer devam ederken Hamas Hareketi ve yerel arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan cesetleri kıt imkanlarla çıkarmaya devam ediyor. İsrail saldırılarında ölen 28 İsrailli esirin bulunmasının önünde ise 4 engel var. Bunlar; esir cesetlerinin büyük enkazların altında olması ve bunun için ağır makinaların gerekmesi, bazı esirlerin hâlâ İsrail ordusunun bulunduğu bölg elerde olma ihtimali, bazı esirlerin nerede olduklarını sadece onları koruyan direnişçilerin bilmesi ve bu direnişçilerin de saldırılar sırasında ölmesi, işgal ordusunun hâlâ Gazze'nin çeşitli noktalarına bombardıman düzenlemeye devam etmesi olarak sıralanıyor.

HAMAS: SORUMLUSU İSRAİL

Hamas Hareketi’nden konuya ilişkin olarak İsrail’in iddialarına cevap niteliğinde yayınlanan açıklamada da bu duruma dikkat çekildi. Cesetlerin tesliminin İsrail'in bölgeye ekipman girişine izin vermemesi nedeniyle geciktiğine işaret edilen açıklamada, "İsrailli esirlere ait bazı cesetler, işgalci İsrail'in bombardımanları sonucu yıkılan tünellerde ve binaların enkazı altında kaldı. Bu gecikme, İsrail'in Gazze'ye kurtarma ekipmanlarının girişine izin vermemesinden kaynaklanıyor. Gecikmeden tamamen İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurguluyoruz" denildi. Hamas Sözcüsü Hazim Kasım ise açıklamasında, uluslararası kamuoyunun birkaç İsrailli askerin cesetlerine gösterdiği duyarlılığı, Gazze'de enkaz altında kalan on binlerce Filistinli cenazeleri için göstermediğini belirterek, çifte standardı eleştirdi.

“BİZ ÖLDÜRDÜK” İTİRAFI

İsrail’in sözde esir duyarlılığının aslında bir bahane olduğunu gösteren gelişmelerden biri de İsrailli ordu yetkililerinin Yedioth Ahronoth’a dün verdiği açıklamalar oldu. Yetkililer, Gazze’ye yönelik saldırılar sırasında esirlerin bulunduğu yerlere ilişkin yüzde 100 doğru bilgi edinilmeden bombardıman yapıldığı ve bunun da esirlerin ölmesine ve cesetlerinin kaybolmasına neden olduğu değerlendirmesini yaptı. İsrail ordusunun iki yıllık süreçte, esirleri kurtarmak için birkaç girişimde bulunduğunu hatırlatan yetkililer, “Bir operasyonda, Siret Metkal birimi Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir eve sızdı, ancak Hamas savaşçıları saldırıya hızlı bir şekilde yanıt verdi ve İsrail askerleri arasında ciddi kayıplar ve cesedi Hamas tarafından torpidolanan mahkumlardan birinin ölümüyle sonuçlandı” cümlelerini sarf etti.

İHLALİ İSRAİL YAPIYOR

Öte yandan, Hamas’ı süreci geciktirmek ve anlaşmayı ihlal etmekle suçlayan İsrail ordusu, ateşkesin yürürlüğe girdiği 9 Ekim’den beri 15 ihlal gerçekleştirirken 30’dan fazla Filistinliyi katletti. Refah Sınır Kapısı’nı hâlâ açmayan işgal ordusu, Türkiye’nin arama kurtarma konusunda uzman 81 kişilik bir ekip gönderme teklifine rağmen bu teklifi de reddederek destek olmak isteyen ülkelerle de koordinasyon kurmuyor. Şu âna kadar Refah kapısından sadece 560 tonluk gıda girişi olurken altyapıyı iyileştirmeye ve enkazları kaldırmaya yarayacak hiçbir aracın

geçişine izin verilmedi.

SARI BÖLGEYİ İŞGALE DEVAM EDECEK

Bütün bu gelişmelerin üzerine İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın tehdit açıklamaları da devam ediyor. Katz, dün yaptığı açıklamada, ordu güçlerinin çekildiği ve Gazze’nin yüzde 50’sini oluşturan “Sarı Hat” içindeki bölgeyi belirlemek için “Fosforlu kaldırım taşlarıyla işaretler bıraktıklarını” söyledi. Katz, bölgeye yaklaşanlara ateş açılacağı tehdidini savurdu. Saldırılar sırasında ölen esirlerin cesedinin söz konusu bölgede olma ihtimaline dikkat çeken uzmanlar ise İsrail’in esir cesetlerini savaşa geri dönmek için bir bahane olarak kullandığının altını çizdi.

Filistinlilerin organlarını çaldılar

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'i Filistinlilerin naaşlarından organ çalmakla suçladı. Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması çağrısında bulundu. İsrail'in son 3 günde 120 cenazeyi teslim ettiğini belirten Sevabite, "Cesetlerin çoğu içler acısı bir durumda geldi. Bazı şehitlerin cenazeleri gözleri bağlı, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde gönderildi. Diğerlerinin bedenlerinde ise boğma izleri ve boyunlarında ipler bulunuyor, bu da kasten öldürme vakalarına işaret ediyor. Pek çok Filistinlinin de gözler, kornealar ve diğer organlar gibi bazı kısımları eksikti" diye konuştu.







