Gazze ateşkes anlaşması son dakika! İşte Gazze ateşkes maddeleri

Son dakika gelişmesiyle Gazze'de ateşkes ilan edildi. Siyonist İsrail'in hain saldırıları 15 aydan fazla bir süredir devam ediyordu. ABD başkanı Trump, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin imzalandığını açıkladı. Gazze ateşkes anlaşmasının maddeleri de şekillenmeye başladı. İlk etapta Hamas 33 rehineyi, İsrail ise 950-1650 arasındaki Filistinli mahkumu serbest bırakacak. İşte Gazze ateşkes maddeleri ve son dakika gelişmeleri.
Son dakika haberiyle Gazze'deki ateşkes dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Gazze'nin zaferiyle sonuçlanan İsrail-Hamas anlaşmasında maddeler de netleşmeye başladı. İsrail'in 467 gündür devam eden insanlık dışı saldırılarının ardından anlaşma sağlandı. Peki Gazze ateşkes maddelerinde neler var? İşte Gazze'den son dakika haberler...
GAZZE ATEŞKES MADDELERİ NELER?
Ateşkese göre; her gün 500 kamyon insani yardım Gazze'ye girecek.
İsrail gözaltında tuttuğu 19 yaş altı Filistinlileri serbest bırakacak.
İsrail her sivil rehineye karşı 30 Filistinliyi bırakacak.
Her İsrailli kadın askere karşı 50 Filistinli bırakılacak.
İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan kademeli olarak çekilecek.
Hamas 33 rehineyi, İsrail 950-1650 arasındaki Filistinli mahkumu serbest bırakacak.
Ateşkes anlaşması kapsamında İsrail askerleri, Refah Sınır Kapısı'ndan çekilecek.
ATEŞKES ANLAŞMASI 3 AŞAMADAN OLUŞUYOR
İsrail devlet medyasında yayımlanan anlaşma taslağındaki önemli maddeler ise şöyle:
Hamas ile İsrail arasındaki muhtemel anlaşma her biri 42 gün olan 3 aşamadan oluşuyor.
"İnsani aşama" olarak da anılan 42 günlük birinci aşama, İsrailli 33 esirin canlı veya ölü olarak teslim edilmesini içeriyor. Bu aşamada İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde girdiği çoğu bölgeden çekilecek.
Taslağa göre, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 7. gününde İsrailli esirlerin ilk grubu salıverilecek. İsrailli her esir askere karşı 30'u müebbet hapis cezasına çarptırılmış olmak üzere 50 Filistinli esir serbest kalacak.
İsrailli her yaşlı kadın ve erkek vatandaşa karşı ise Filistinli 30 esir serbest kalacak. Filistinli esirler kadın, çocuk veya hastalardan seçilebilecek.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 16. gününde başlayacak ikinci aşamada da Gazze'de tutulan İsrailli tüm esirlerin salıverilmesine dair kapsamlı bir anlaşma görüşmelerine geçilecek.
İkinci aşamanın içerdiği anlaşmalar, birinci aşamanın 5. haftasından önce belirlenmiş olacak. Anlaşmanın üçüncü ve son aşaması ise Gazze Şeridi'nin yeniden imarını içerecek.
Anlaşmanın ikinci aşamasında İsrailli askerler, üçüncü aşamada da ölmüş esirlerin cesetleri teslim edilecek.
Muhtemel anlaşmanın yürürlüğe gireceği ilk günden itibaren Filistinlilerin güneyden kuzeydeki evlerine dönmelerine izin verilecek. Ayrıca Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde hareket özgürlüğü olacak.
Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'de altyapının yeniden imarı, elektrik ve su şebekelerinin inşası için çalışmalar başlayacak.
KATAR'DAN AÇIKLAMA
Terör devleti İsrail'in soykırım saldırılarını sürdürdüğü 467 günün ardından Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Doha'da yaptığı basın toplantısında Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.
ANLAŞMA 19 OCAK'TA YÜRÜRLÜKTE
Al Sani, esir takası, sürdürülebilir bir sükunetin yeniden sağlanması ve Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığını; Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasının önümüzdeki pazar günü (19 Ocak) başlayacağını ifade etti.
Anlaşmanın ilk aşamasının 42 gün süreceğini kaydeden Al Sani, Hamas'ın, ilk aşamada 33 İsrailli esiri serbest bırakacağını karşılığında bazı Filistinli esirlerin serbest bırakılacağını aktardı.
"ANLAŞMAYI MISIR, KATAR VE ABD TAKİP EDECEK"
Anlaşma kapsamındaki uygulamaların Mısır, Katar ve ABD tarafından denetleneceğini söyleyen Al Sani, bu mekanizmanın Mısır'da bulunan taraflar tarafından takip edileceğini ifade etti.
Al Sani, taraflara sükunet ve anlaşmaya uymaları yönünde çağrıda bulundu.
467 günde 156 binden fazla şehit Söz konusu anlaşma, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırıların ardından geldi.