İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 3'ü çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.





İsrail askerlerinin baskında aralarında 3'ü çocuk, birkaçı da eski tutuklu olmak üzere en az 20 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi. Baskınlar sırasında İsrail askerlerinin Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğu, evlere ve bölgedeki altyapıya zarar verdiği kaydedildi.





İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Tubas kentinde de gece boyunca geniş çaplı baskınlar düzenledi. Çok sayıda eve baskın yaparak sorgulama, darp ve yıkım eylemleri gerçekleştiren İsrail askerleri, bazı evlerde ve altyapıya ciddi zarar vererek sabaha karşı kentten geri çekilmişti.





İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.







