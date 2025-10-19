Yeni Şafak
Üç yıldır evden çıkmıyordu: Depremzede Barış hayata dönüş yolunda ilk adımı attı

12:4219/10/2025, الأحد
DHA
Hatay’da 3 yıla yakın süredir evden çıkmayarak sadece telefonla ve bilgisayarla oynayan 23 yaşındaki genç, sanal dünyaya bağımlı hale gelmişti
Hatay'da yaklaşık 3 yıl boyunca evinden dışarı çıkmayan ve sanal dünyaya bağımlı hale gelen 24 yaşındaki Barış Özbay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmaları sonucunda evinden çıkarılıp kişisel bakımları yaptırılarak, sosyal hayata dönme yolunda ilk adımı atmış oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybederek büyük bir travma yaşayan Barış Özbay, eğitimini yarıda bıraktı. Hatay'ın Defne ilçesinde annesi Semira Özbay ile yaşadığı evden 3 yıla yakın bir süredir çıkmayan Özbay, vaktinin tamamını telefon ve bilgisayarla geçirmeye başladı. Sanal dünyaya bağımlı hale gelen Özbay, kişisel bakımlarını tamamen ihmal etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda Bakanlık, durumu takibe aldı.



3 YIL SONRA EVİNDEN ÇIKARILDI


Bakanlık ekipleri, anne Semira Özbay ile iletişime geçerek Barış Özbay’ın bir sağlık kuruluşunda tedavi altına alınması ve yasal olarak vesayet altına alınması için gerekli girişimleri başlattı. Çalışmalar sonucunda Barış Özbay, yaklaşık 3 yıl aradan sonra evinden çıkarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Engelli Yaşam Merkezi’ne götürülen Özbay’ın kişisel bakımları yapıldı, tıraş olup banyo yaptı. Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek Özbay’ın ikametinde sağlık kontrolü ve tedavisi için adımlar atıldı. Yapılan tahlillerin sonuçlarına göre ilaç tedavisine başlandı. Ayrıca psikolojik destek sunulacağı da öğrenildi. Özbay ailesinin ikamet ettiği evin bakım, onarım ve boya işlemleri ise Hatay İl Müftülüğü tarafından üstlenildi.




#Hatay
#Barış Özbay
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
