Tartıştığı kadın arkadaşını 6 bıçak darbesiyle yaraladı

12:3919/10/2025, Pazar
DHA
E.S ile kadın arkadaşı M.Ç., sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada E.S., üzerinde taşıdığı bıçakla M.Ç.'yi bıçakladı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde E.S. (55), tartıştığı kadın arkadaşı M.Ç.'yi (44), 6 bıçak darbesiyle yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Camiatik Mahallesi 14 Kasım Caddesi Gökçeşme Sokak’ta meydana geldi. E.S ile kadın arkadaşı M.Ç., sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada E.S., üzerinde taşıdığı bıçakla M.Ç.'yi bıçakladı. Yaralı halde kaçmaya çalışan kadın, bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada E.S. de kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan M.Ç., Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Karın ve kol bölgesine 6 bıçak darbesi aldığı belirtilen M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


E.S., devriye görevine giden jandarma ekipleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.


