Hatay’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada; uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçu hakkında kesinleşmiş toplamda 10 yıl 10 ay hapis cezası ve 8 bin 320 TL idari para cezası bulunan M.U. isimli şahıs yakalandı.