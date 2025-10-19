Yeni Şafak
Hatay’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Hatay’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

12:3419/10/2025, Pazar
IHA
10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Hatay’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıslara yönelik yürütülen çalışmada uyuşturucu madde ticareti nedeniyle 10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada; uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçu hakkında kesinleşmiş toplamda 10 yıl 10 ay hapis cezası ve 8 bin 320 TL idari para cezası bulunan M.U. isimli şahıs yakalandı.


Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


#Hatay
#uyuşturucu
#Hatay Emniyet Müdürlüğü
