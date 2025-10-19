Batman’da 340 bin lira ile rekor fiyata satılan bir kilo balın geliri besicilere verildi

Sason Kaymakamlığı bünyesinde "Örnek Ürün Örnek İlçe Projesi" dahilinde üretilen ve Ege Üniversitesi tarafından numune analizi yapılarak ülkede üretilen en kaliteli bal olduğu belirlenen organik Sason balı, açık artırmayla bir kilosu 340 bin lira gibi rekor bir fiyatla alıcı buldu. Açık artırmada bala en yüksek fiyatı vererek satın alan Mehmet Kandemir, parayı besicilerin hesabına aktardı.