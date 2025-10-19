Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Batman’da 340 bin lira ile rekor fiyata satılan bir kilo balın geliri besicilere verildi

Batman’da 340 bin lira ile rekor fiyata satılan bir kilo balın geliri besicilere verildi

12:2619/10/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Açık artırmada bala en yüksek fiyatı vererek satın alan Mehmet Kandemir, parayı besicilerin hesabına aktardı.
Açık artırmada bala en yüksek fiyatı vererek satın alan Mehmet Kandemir, parayı besicilerin hesabına aktardı.

Batman’ın Sason ilçesinde açık artırma ile 340 bin liraya satılan baldan elde edilen gelir üreticilere verildi.

Sason Kaymakamlığı bünyesinde "Örnek Ürün Örnek İlçe Projesi" dahilinde üretilen ve Ege Üniversitesi tarafından numune analizi yapılarak ülkede üretilen en kaliteli bal olduğu belirlenen organik Sason balı, açık artırmayla bir kilosu 340 bin lira gibi rekor bir fiyatla alıcı buldu. Açık artırmada bala en yüksek fiyatı vererek satın alan Mehmet Kandemir, parayı besicilerin hesabına aktardı.


Kandemir, Sason Kaymakamlığında Kaymakam Furkan Başar ve bal üreticileriyle bir araya gelerek ödemesini yaptığı balın dekontlarını teslim etti.




#batman
#sason
#bal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? MEB 15 bin öğretmen atamaları ne zaman?