İsrail: Kassam Tugayları Gazze'deki iki İsrailli esirin cesedini daha Kızılhaç'a teslim etti

19/10/2025, Pazar
Kızılhaç'ın cesetlerin bulunduğu tabutları teslim aldığı belirtildi.
İsrail, Kassam Tugaylarının, Gazze'deki iki İsrailli esirin cesedini daha Kızılhaç'a teslim ettiğini duyurdu. Açıklamada, Kızılhaç'ın cesetlerin bulunduğu tabutları teslim aldığı belirtildi.

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, enkazdan çıkarılan iki İsrailli esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü heyetine teslim ettiğini bildirdi.


Açıklamada, Kızılhaç'ın cesetlerin bulunduğu tabutları teslim aldığı belirtildi. İsrailli esirlerin cesetlerinin İsrail ordusu tarafından teslim alındıktan sonra Ulusal Adli Tıp Kurumu tarafından kimlik tespiti çalışmalarının yapılması bekleniyor.






