İsrail: Kassam Tugayları Gazze'deki iki İsrailli esirin cesedini daha Kızılhaç'a teslim etti

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, enkazdan çıkarılan iki İsrailli esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü heyetine teslim ettiğini bildirdi.