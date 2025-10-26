'Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum'da karar açıklandı: 'Batı ve ABD İsrail'in suç ortağıdır'





Nihai kararı istişare etmek üzere toplanan Gazze Mahkemesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

— Batılı hükümetleri, özellikle ABD, diplomatik koruma, silah, silah parçaları, istihbarat, askeri yardım ve eğitim sağlama ve ekonomik ilişkileri sürdürme yoluyla İsrail'in soykırımına suç ortaktır, bazı durumlarda ise bu soykırımda işbirliği yapmışlardır

— Siyasi, askeri, ekonomik ve ideolojik olarak sorumlu olan herkes her türlü yasal yolla ve yasanın izin verdiği ölçüde tam olarak sorumlu tutulmalı

— İsrail uluslararası kurum ve kuruluşlardan, özellikle de Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarından uzaklaştırılmalı

— BM Güvenlik Konseyi’nin ABD vetoları nedeniyle kitlendiği göz önüne alındığında, BM Genel Kurulu'nun Filistin toprakları için koruyucu bir güç oluşturmak ve soykırımı durdurmak için toplu önlemler alabilmesi amacıyla BM Genel Kurulu'nun Barış için Birleşme Kararı etkinleştirilmeli

— Siyonist yapıları ortadan kaldırmaya yönelik küresel, hak temelli bir stratejiyle, Siyonist rejimin güç kaynaklarını ve olanak sağlayan sütunları belirlenmeli, haritalandırılmalı

— Siyonizme karşı koordineli siyasi, yasal, ekonomik, akademik, kültürel, teknolojik ve sosyal eylem yoluyla her kaynağı zayıflatan, izole eden ve ortadan kaldıran küresel bir hareket inşa edilmeli



