Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
'Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum'da karar açıklandı: 'Batı ve ABD İsrail'in suç ortağıdır'

'Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum'da karar açıklandı: 'Batı ve ABD İsrail'in suç ortağıdır'

16:1026/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsrail'in savaş suçlarını inceleyen Gazze Mahkemesi, nihai kararını bildirdi.
İsrail'in savaş suçlarını inceleyen Gazze Mahkemesi, nihai kararını bildirdi.

Gazze Mahkemesi'nin İstanbul Üniversitesi'ndeki final oturumu, İsrail ve destekçilerinin soykırım suçunu delilleri ile gösterirken, Filistin halkının korunması ve onlara destek çağrısı yapan bir küresel sonuç bildirgesi ile sonuçlandı.


Nihai kararı istişare etmek üzere toplanan Gazze Mahkemesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

— Batılı hükümetleri, özellikle ABD, diplomatik koruma, silah, silah parçaları, istihbarat, askeri yardım ve eğitim sağlama ve ekonomik ilişkileri sürdürme yoluyla İsrail'in soykırımına suç ortaktır, bazı durumlarda ise bu soykırımda işbirliği yapmışlardır

— Siyasi, askeri, ekonomik ve ideolojik olarak sorumlu olan herkes her türlü yasal yolla ve yasanın izin verdiği ölçüde tam olarak sorumlu tutulmalı

— İsrail uluslararası kurum ve kuruluşlardan, özellikle de Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarından uzaklaştırılmalı

— BM Güvenlik Konseyi’nin ABD vetoları nedeniyle kitlendiği göz önüne alındığında, BM Genel Kurulu'nun Filistin toprakları için koruyucu bir güç oluşturmak ve soykırımı durdurmak için toplu önlemler alabilmesi amacıyla BM Genel Kurulu'nun Barış için Birleşme Kararı etkinleştirilmeli

— Siyonist yapıları ortadan kaldırmaya yönelik küresel, hak temelli bir stratejiyle, Siyonist rejimin güç kaynaklarını ve olanak sağlayan sütunları belirlenmeli, haritalandırılmalı

— Siyonizme karşı koordineli siyasi, yasal, ekonomik, akademik, kültürel, teknolojik ve sosyal eylem yoluyla her kaynağı zayıflatan, izole eden ve ortadan kaldıran küresel bir hareket inşa edilmeli


#Gazze Mahkemesi
#Gazze
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI: TOKİ sosyal konut projesi 55, 65, 80 metrekare 1+1 ve 2+1 dairenin fiyatı ne kadar, ödeme planı nasıl?