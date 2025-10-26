'Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum'unda 'Kanıt' belgeseli izlendi

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararını açıklayacağı "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programının son gününde, Anadolu Ajansının (AA) "Kanıt" belgeseli gösterildi.
"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programının yan etkinlikleri kapsamında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şeref Holünde gösterilen belgesele ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.
AA Özel Prodüksiyonlar Direktörü Abdulkadir Karakelle'nin yapımcılığında hazırlanan "Kanıt" belgeselinde, İsrail'in Gazze'deki savaş suçları delil niteliğindeki görsellerle aktarılıyor.