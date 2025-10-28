Yeni Şafak
İsrail Hamas’ın Kızılhaç'a teslim ettiği esirin cesedini aldı

14:1928/10/2025, Salı
İsrail, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü ekiplerine verdiği 1 İsrailli esirin cesedinin teslim alındığını duyurdu.

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine verdiği 1 İsrailli esirin cesedinin teslim alındığını bildirdi.


İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun cesedin bulunduğu tabutu Kızılhaç'tan aldığı kaydedildi. Açıklamada, İsrailli esirin cesedinin kimlik tespiti için adli tıp kurumuna götürüleceği, sonrasında ise ailesine haber verileceği de aktarıldı.


