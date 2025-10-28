Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik 'insanlığı korumanın tek yolu' deyip tepki gösterdi: İsrail fiilen durdurulmalı

21:4828/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in yargılanması ve cezalandırılmasının insanlığı korumanın tek yolu olduğunu söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in ateşkesi hiçe sayıp Gazze'ye yeniden saldırmasına sert tepki gösterdi. "İsrail, barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir." diyen Çelik, "İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması ve cezalandırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’ye şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi. İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi çevresi ve Şati Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 2 Filistinli şehit oldu.

"Barış isteyen herkese dönük bir soykırım saldırısı"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör devletinin Gazze'ye yeniden saldırmasına sert tepki gösterip,
"İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır."
dedi.
"İsrail Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir."
diyen Çelik,
"İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır."
ifadelerini kullandı.
#Ömer Çelik
#Gazze
#İsrail
