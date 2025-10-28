BM: Netanyahu'nun Gazze'ye şiddetli saldırı talimatı endişe verici

"(Gazze'de) durumun daha da kötüye gitmesini istemiyoruz. Ateşkese dahil olan tüm tarafların ateşkese uyması önemli ve sivillerin tekrar bombalanmasını istemiyoruz. (İnsani yardım) operasyonlarımızın tekrar sekteye uğramasını istemiyoruz."