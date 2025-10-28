Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
BM: Netanyahu'nun Gazze'ye şiddetli saldırı talimatı endişe verici

BM: Netanyahu'nun Gazze'ye şiddetli saldırı talimatı endişe verici

21:0228/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenlenmesi için verdiği talimatın endişe verici olduğunu ifade etti. Dujarric Gazze Şeridi'ndeki ateşkese ilişkin soruya ise "Ateşkesi destekliyoruz ancak bu ateşkeste arabulucu veya izleyici değiliz. BM olarak insani yardımlara odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye tekrar şiddetli saldırılar düzenleyeceğini açıklamasının
"son derece endişe verici"
olduğunu ve sivillerin tekrar bombalanmasını istemediklerini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun,
"Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermesi"
ile ilgili bir soruya Dujarric, bu haberlerin
"son derece endişe verici"
olduğunu söyledi.
Dujarric,
"(Gazze'de) durumun daha da kötüye gitmesini istemiyoruz. Ateşkese dahil olan tüm tarafların ateşkese uyması önemli ve sivillerin tekrar bombalanmasını istemiyoruz. (İnsani yardım) operasyonlarımızın tekrar sekteye uğramasını istemiyoruz."
diye konuştu.

"BM olarak insani yardımlara odaklanıyoruz."

BM'nin Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesi izlemedeki rolü ile ilgili bir soruya da Dujarric,
"Ateşkesi destekliyoruz ancak bu ateşkeste arabulucu veya izleyici değiliz. BM olarak insani yardımlara odaklanıyoruz."
ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusuna şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği bildirilmişti.

Açıklamada, kararın
"güvenlik istişareleri sonucu"
alındığı ifade edilmişti.

İsrail yerel basını, açıklamanın yayımlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.




#Gazze
#Birleşmiş Milletler
#Stephane Dujarric
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zorbay Küçük kimdir?