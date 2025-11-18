UNICEF: Gazze'deki çocuklar kuru giysi ve yatak olmadan çadırlarda uyuyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, Gazze'deki çocukların kuru giysi ve yatak olmadan sular altındaki çadırlarda uyuduğunu belirterek, kış mevsiminin, Gazze'deki şartları son derece tehlikeli hale getirdiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Pires, yardım erişiminin artırılması çağrısını yineleyerek, bunun anlaşmanın bir parçası olduğunu ve daha fazla insani yardım koridorunun açılması gerektiğini vurguladı.
"Çocuklar saldırılar nedeniyle zaten travma geçirmiş halde sular altında kalmış çadırlarda uyuyor"
Pires, kış mevsiminin, Gazze'deki şartları son derece tehlikeli hale getirdiğini vurgulayarak, artan hipotermi, solunum yolu enfeksiyonları ve ölüm riskine dikkati çekti.
Sellerden etkilenen insan sayısını tam olarak tahmin etmenin zor olduğunu söyleyen Pires, Gazze'deki ailelerin battaniye, sıcak giysi ve ilaca ihtiyacı olduğuna işaret etti.
UNOCHA Sözcüsü Laerke de BM Güvenlik Konseyinde kabul edilen kararla ilgili "hala varsayımsal aşamada" olunduğu uyarısında bulunarak, kararın biraz daha somutlaşması gerektiğini dile getirdi.