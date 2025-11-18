Ateşkes taslağı Tel Aviv'i gerdi

ABD yönetimi, Gazze’de 10 Ekim’de başlayan ateşkesin birinci aşamasının tamamlanmasının ardından ikinci aşamaya geçiş için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) yeni bir karar tasarısı sundu. Filistin halkının kendi akıbetini belirleme hakkına açık göndermeler yapan ve Gazze’ye yerleşecek uluslararası istikrar gücüne ilişkin detayları barındıran tasarı, İsrail’i endişelendiriyor. Tasarıda, Filistin otoritesinde reform yapılmasının “Filistinlilerin kendi akıbetlerine karar vermelerinin yolunu açacağına” işaret edilirken bunun sağlanmasının ardından İsrail ile Filistinliler arasında barış müzakereleri yapılması ön görülüyor. Tasarıda yer alan diğer konular ise Gazze’deki Hamas yönetiminin son bulmasının ardından istikrar gücünün Mısır ve İsrail ile yardımlaşma içinde güvenliği sağlaması ve Gazze’deki sınır güvenliği ile kamu güvenliğini üstlenecek bir polis gücünün eğitilmesi de yer alıyor. Bugün oylanacak tasarının, direniş gruplarının silahlarının teslim edilmesi konusunda da düzenlemeler getirmesi Gazze’deki direniş gruplarının tepkisini çekiyor.

11 MADDELİK PLAN

BMGK’ya sunulan karar tasarısı Gazze’de ateşkesin sağlamlaştırılması ve istikrarın sağlanması için 11 maddeden oluşuyor. Bu maddeler arasında, uluslararası istikrar gücünün Gazze’de İsrail ordusunun yerine yerleşmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık yapacağı bir “Barış Meclisi”nin kurulması ve bu meclisin 2027 sonuna kadar Gazze’nin yönetimini koordine etmesi yer alıyor. Tasarıya göre, Barış Meclisi’nin Hamas ve diğer direniş gruplarının silahlarını teslim alması teklif ediliyor. Ayrıca, Gazze’de sınır güvenliğini sağlayacak bir polis gücünün Mısır ve ABD tarafından eğitilmesi de maddeler arasında bulunuyor.

İSRAİL ERKEN ÇEKİLECEK

Yeni karar tasarısında, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkeste İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesi ve insani yardım mekanizmalarına ilişkin üç maddede yeni düzenlemeler dikkat çekiyor. Düzenlemelere göre, İsrail ordusunun Gazze’den çekilme süreci uluslararası istikrar gücünün Gazze’ye konuşlanmasıyla başlayacak. Maddenin önceki halinde İsrail ordusunun, Gazze’nin silahsızlandırılması ölçüsünde çekilmesi kararlaştırılmıştı. Yeni tasarıda insani yardımlar konusunda da çarpıcı bir değişiklik var. 10 Ekim’deki ateşkes anlaşması metninde, “Görevini kötüye kullanan insani yardım kuruluşlarının Gazze’de çalışamayacağı” şeklindeki madde tamamen kaldırılıyor.

İŞGALCİDEN SALDIRI EMRİ

Tasarının, Filistin halkının kendi akıbetini belirleme hakkına vurgu yapması ve ateşkes sonrası Filistin devletinin kurulması için müzakerelerin başlamasını ön görmesi, İsrail tarafında tepkiyle karşılanıyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya bu maddeleri reddetmesi için yoğun baskı kuruyor. Netanyahu, henüz bu konuda bir açıklama yapmasa da Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ateşkes sürecinin çökmesi ihtimaline karşı orduya, Gazze’ye yönelik saldırıları yeniden başlatmak için hazır olma talimatını verdi.

DİRENİŞTEN DIŞ VESAYETE RET

Filistinli direniş grupları ise yeni tasarıdaki Trump’ın yöneteceği “Barış Meclisi”ni Gazze’ye dayatılan bir dış vesayet olarak nitelendirerek bunu reddettiklerini bildirdi. Direniş grupları tarafından yayınlanan ortak açıklamada, Gazze’ye yerleşecek uluslararası bir gücün görevinin yalnızca sivillerin korunması ve insani yardım girişinin sağlanmasıyla sınırlı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bunun dışında yabancı güçlerin Gazze’de bulunmasının Filistin halkının ulusal egemenliğine saldırı olarak algılanacağını ve reddedileceği belirtildi.

Teknokrat komite için 8 isim

Hamas Ulusal İlişkiler Dairesi Başkanı Ali Bereke, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, Hamas’ın yönetimi teknokrat komiteye devretmeye hazır olduğunu söyledi. Bereke, Mısır ile yürütülen ortak çalışmalar sonunda önemli bir aşama kaydedilerek biri kadın 8 teknokrat ismin belirlendiğini ve Mısır’ın bu isimleri yakın zamanda arabulucu ülkelere bildireceğini aktardı. Bereke, buna karşılık komite meselesinin ateşkesin ikinci aşamasının konusu olduğunu ve İsrail’in hâlâ ikinci aşamaya geçişi engellediğini ifade ederek arabulucu ülkelere İsrail’e ateşkes sürecine uyması için baskı kurma çağrısı yaptı.











