Tel Aviv’de Filistin devleti paniği

ABD yönetiminin Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes sonrası bölgeye yerleşecek uluslararası istikrar gücü ve Gazze’deki geçiş sürecine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sunduğu karar tasarısı İsrail’i endişelendiriyor.
Tasarının, Gazze’deki sorunun “İki devletli çözüm temelinde” çözümünü ön görmesi, İsrail’deki aşırı sağcı bakanları panikletti. Gazze’deki soykırımın sürmesini en fazla isteyen iki bakan olarak öne çıkan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, peş peşe yayınladıkları açıklamalarla Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “Filistin Devleti kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğini” deklare etmesini istedi. ABD tarafından sunulan tasarıyı eleştiren Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu’ya, “İki devletli temelde herhangi bir çözümü açıkça reddetme” çağrısı yaparak “Böyle bir çözümü kabul eden hiçbir hükümetin içinde olmayız” diyerek koalisyondan çekilme tehdidinde bulundu. Smotrich ise sosyal medyada yayınladığı açıklamada, yaşananlardan Netanyahu’yu sorumlu tutarak, “İki ay önce Filistin Devleti’ni tanıyan hiçbir çözümün içinde olmayacağını söylemiştin. Geçen iki ayda bu konuda ciddi sorunlar yaşıyoruz ve bütün bunlar senin sorumluluğun” cümlelerine yer verdi.
WİTKOFF-HAMAS YAKINLAŞMASI
Tel Aviv’de gerilime sebep olan tek şey iki devletli çözüm temelindeki BMGK tasarısı olmazken, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, Hamas’ın Gazze Sorumlusu Dr. Halil el-Hayye görüşeceğini bildirmesi de öfkeye sebep oluyor. New York Times (NYT) gazetesi, üst düzey ABD’li yetkililere dayandırarak verdiği haberde, Witkoff’un kısa süre içinde Hayye ile görüşmeyi planladığını bildirdi. İsrail resmi ajansı Walla’ya konuşan üst düzey İsrailli yetkililer de görüşmenin Tel Aviv’de “Witkoff-Hamas yakınlaşması” olarak algılandığını ve büyük bir endişeye sebep olduğunu aktardı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, BMGK’ya sunulan karar tasarısıyla ilgili olarak, İsrail hükümetinin Filistin devleti kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğini sözlerine ekledi. Bakanların yaptığı açıklamalara rağmen Netanyahu’nun Filistin devletine izin vermeyeceklerine dair hâlâ açıklama yapmaması ise dikkat çekiyor.