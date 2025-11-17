Tel Aviv’de Filistin devleti paniği

Tasarının, Gazze’deki sorunun “İki devletli çözüm temelinde” çözümünü ön görmesi, İsrail’deki aşırı sağcı bakanları panikletti. Gazze’deki soykırımın sürmesini en fazla isteyen iki bakan olarak öne çıkan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, peş peşe yayınladıkları açıklamalarla Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “Filistin Devleti kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğini” deklare etmesini istedi. ABD tarafından sunulan tasarıyı eleştiren Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu’ya, “İki devletli temelde herhangi bir çözümü açıkça reddetme” çağrısı yaparak “Böyle bir çözümü kabul eden hiçbir hükümetin içinde olmayız” diyerek koalisyondan çekilme tehdidinde bulundu. Smotrich ise sosyal medyada yayınladığı açıklamada, yaşananlardan Netanyahu’yu sorumlu tutarak, “İki ay önce Filistin Devleti’ni tanıyan hiçbir çözümün içinde olmayacağını söylemiştin. Geçen iki ayda bu konuda ciddi sorunlar yaşıyoruz ve bütün bunlar senin sorumluluğun” cümlelerine yer verdi.