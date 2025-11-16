Yeni Şafak
İsrail Filistinli tutsakların isim listesini Hamas'a iletti

İsrail Filistinli tutsakların isim listesini Hamas'a iletti

18:1316/11/2025, Pazar
DHA
Teslim edilen listedeki 11 isim teyit edilemedi
Teslim edilen listedeki 11 isim teyit edilemedi

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, İsrail ile yapılan ateşkes kapsamında 1468 Filistinli tutsağın isminin yer aldığı listenin teslim alındığını ifade etti. Yapılan açıklamada, teslim edilen isim listesindeki, 11 ismin teyit edilemediği ve incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Hamas, İsrail'in alıkoyduğu 1468 Filistinlinin isimlerinin bulunduğu listeyi teslim aldığını bildirdi.


Hamas'tan yapılan açıklamada, ‘Gazze’de alıkonulan 1468 Filistinlinin isimlerinin bulunduğu listenin teslim alındığı’ belirtildi. Listenin, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması ile bilgi alışverişi çerçevesinde ara bulucular vasıtasıyla bir aydan uzun süredir devam eden temaslar sonucunda alındığı kaydedildi. Açıklamada, ilgili kurumlarla birlikte listenin incelendiği, isimlerin denetlenerek tespit edildiği aktarıldı. 11 isim dışında tüm isimlerin teyit edildiği ve teyit edilemeyen 11 isim hakkında ise araştırma ile incelemelerin devam ettiği vurgulandı. Hamas, hapishanelerde tutulan tüm tutukluların hayatının ve isim listesindeki herhangi bir hile veya aksaklığın sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu ifade etti.


Gecikmenin nedeninin, İsrail’in oyalanmasından ve bazı isimlerle oynayarak hile yapmasından kaynaklandığını duyuran Hamas, İsrail'in hala hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde bazı Filistinli tutsakları zorla kaybettiği ve şu ana kadar bunlar hakkında açıklama yapmayı reddettiğini de bildirdi. Açıklamada, bu kişilerin akıbetinin ortaya çıkması için Hamas'ın çalışmalarına devam ettiği belirtildi.






