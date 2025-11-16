İsrail Filistinli tutsakların isim listesini Hamas'a iletti

Hamas'tan yapılan açıklamada, ‘Gazze’de alıkonulan 1468 Filistinlinin isimlerinin bulunduğu listenin teslim alındığı’ belirtildi. Listenin, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması ile bilgi alışverişi çerçevesinde ara bulucular vasıtasıyla bir aydan uzun süredir devam eden temaslar sonucunda alındığı kaydedildi. Açıklamada, ilgili kurumlarla birlikte listenin incelendiği, isimlerin denetlenerek tespit edildiği aktarıldı. 11 isim dışında tüm isimlerin teyit edildiği ve teyit edilemeyen 11 isim hakkında ise araştırma ile incelemelerin devam ettiği vurgulandı. Hamas, hapishanelerde tutulan tüm tutukluların hayatının ve isim listesindeki herhangi bir hile veya aksaklığın sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu ifade etti.