Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail, Lübnan topraklarında UNIFIL askerlerini hedef aldı

İsrail, Lübnan topraklarında UNIFIL askerlerini hedef aldı

16:3216/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
arşiv.
arşiv.

İşgalci İsrail ordusunun, Lübnan topraklarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü askerlerine tankla ateş açtığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’nün (UNIFIL), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan topraklarında konuşlu İsrail Merkava tankının sabah saatlerinde UNIFIL askerlerine ateş açtığı belirtildi. Saldırının UNIFIL askerlerinin yaklaşık 5 metre yakınına yapıldığı kaydedildi.

İsrail'in bu eyleminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlali olduğu aktarılan açıklamada, İsrail ordusuna UNIFIL güçlerine ya da onların yakınındaki alanlara yönelik tüm saldırılarını durdurma çağrısı yinelendi.


#İsrail
#UNIFIL
#Lübnan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konut projesinde İstanbul fiyatları ne kadar olacak? İstanbul’da 55, 65 ve 80 metrekarelik TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatı ve ödeme planı