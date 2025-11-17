İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de bir okulu hedef aldı

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze şehrinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulun girişine ve arka bahçesine bomba atması sonucu 10 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Gazze şehrinin orta kesiminde Derec Mahallesinde bulunan yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulun kapısına ve arka bahçesindeki bir çadıra bomba attığını belirtti.