İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de bir okulu hedef aldı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal'ın yaptığı açıklamaya göre işgalci İsrail ordusu ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de bir okulun girişine ve arka bahçesine İHA aracılığıyla bomba atıldığını ifade etti. İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırıda, 10 Filistinli yaralandı.
İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze şehrinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulun girişine ve arka bahçesine bomba atması sonucu 10 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Gazze şehrinin orta kesiminde Derec Mahallesinde bulunan yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulun kapısına ve arka bahçesindeki bir çadıra bomba attığını belirtti.
Basal, İsrail saldırısının aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 10 Filistinli sivilin yaralanmasına yol açtığını aktardı.
Yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildiğini kaydeden Basal, yaralanan çocukların durumunun kritik olduğunu vurguladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.