Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 18. 'İyilik Gemisi' Mersin Limanı'ndan uğurlandı

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından hız kazanan insani yardım faaliyetleri, Türkiye'nin öncülüğünde devam ediyor.





Bu kapsamda Türk Kızılay tarafından hazırlanan ve içerisinde gıda ve battaniye malzemeleri ağırlıklı yaklaşık 800 ton temel insani yardım malzemesinin yer aldığı "İyilik Gemisi"nin uğurlanması için Mersin Uluslararası Limanı'nda tören düzenlendi.





Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, törende, Gazze'nin insanlığın gönül yarası olduğunu söyledi.









Gazze'de yaşananlardan dolayı bütün insanlığın vicdanının kanadığını dile getiren Yılmaz, Gazze'nin 2 yılda açık hava hapishanesine döndüğünü vurguladı.





Yılmaz, Gazze'ye süreç içerisinde dönem dönem yardım ulaştırdıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Öyle dönemler geldi ki kapılar tamamen kapandı. İçeriye tek bir yardımın giremediği dönemler yaşadık. Hastaneler bombalandı. İnsanlar yakınlarını kaybetti.İnsanlar çocuklarının cenazelerine ulaşamadı ya da cenazesini aldı eliyle gömdü babalar. Böyle bir dönemden bahsediyoruz. Bugün artık ateşkesin sağlandığı, umuyoruz ki kalıcı ateşkes ve kalıcı barış olsun, bir Gazze var önümüzde. Şu anda artık elimizde yardım edebileceğimiz yollar var. Bu yolları değerlendirmek ve hızlıca harekete geçmek, ulaşamadıklarımıza ulaşmak, el veremediklerimize el vermek üzere İyilik Gemileri serimizi yeniden başlattık."





"Gazze için biraz kışlık malzeme gönderelim istedik"

Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılayın yolların kapandığı dönemde bile Gazze'de sıcak yemek dağıtımı yaptığına dikkati çekti.





Gazze'de her gün 35 bin kişiye yemek dağıtımına devam ettikleri bilgisini paylaşan Yılmaz, burada hastanelere ve Filistin Kızılayının sağlık alanındaki operasyonlarına katkı verdiklerini anlattı.





Yılmaz, süreç içerisinde yaptıkları desteklerle Gazze'den ellerini çekmediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 18. İyilik Gemimizde artık kışın başladığı Gazze için biraz kışlık malzeme gönderelim istedik. 7 bin 500 battaniyemiz, yemeye hazır gıda malzemelerimiz var. Bunlar açıldığı zaman direkt tüketilebilecek malzemeler çünkü artık içeride çok fazla yetim, öksüz var. Annesini babasını kaybetmiş ya da tek başına yaşayan yaşlılar, engelliler var. Onlar için artık sıcak yemek üretmek ya da hazır gıda göndermek bizler için zorunluluk. Bir taraftan da bunca zorluğa rağmen çadırda da yaşasa tenceresini şurada taşın üzerinde de olsa kaynatabilen aileler var. Onlar için de 50 bin gıda kolisi var. Bu gıda kolilerinin içinde 5 kişilik bir ailenin bir aylık mutfak giderini ya da malzemesini karşılayacak kuru gıda bulunuyor."





Yılmaz, Gazze'ye 17. İyilik Gemisi ile beraber 510 bin kurban konservesi gönderildiğini hatırlatarak, "Orada bekleyen kurban konservelerimiz ve bugüne kadar girenlerle beraber 1 milyon kurban konservesinin Kızılay bağışçıları eliyle onlardan alınarak ulaştırıldığının müjdesini verebilirim. Bu kurban konserveleri hala bizim aşevlerimizde bir taraftan sıcak yemeğe dönüştürülüyor, bir taraftan da ailelere yemeklerinde kullanılmak üzere dağıtılmaya devam ediyor" dedi.





"İyilik Gemilerimizle Türk milletinin şefkatini oraya göndermeye devam edeceğiz"

Bu destek ve yardımların bundan sonra devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim ümidimiz, duamız, beklentimiz şudur; o kapılar açılsın, kalıcı ateşkes başlasın, biz oraya çok daha fazlasını yapalım, çok daha hızlı bir şekilde onların yanına gidelim. Elimize çiçekleri alalım, kendimiz de gidelim. Oraya gittiğimiz zaman, televizyonda bir çocuk gördüğümüz zaman dayanamıyoruz. Gerçekten kalbimiz acıyor, gözlerimiz sulanıyor. Onlara sarılalım, kocaman sarılalım, 'geldik merak etmeyin, güvendesiniz' diyebilelim. Bunun ümidini, duasını taşıyoruz. İyilik Gemilerimizle Türk milletinin şefkatini, dayanışmasını, ümidini ve duasını oraya göndermeye devam ediyor olacağız."





Dünyanın hiçbir yerinde böyle zorluklar yaşanmaması temennisinde bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gazze, çok ayrı bir parantez. Gazze, dünyanın hiçbir tarafında belki son 100 yıl, 1000 yılda hatırlanan ve hatırlanmaya devam edilecek olan bir mağduriyet, bir yıkım yaşadı Gazze. İnşallah ayağa kalksın, ayağa kalktığı günleri de görelim ve bir daha bunlar yaşanmasın diye de aslında herkesin yüksek sesle konuştuğu günleri devam ettirelim. Bugünleri unutmayalım, unutturmayalım ve Gazze ayağa kalkana kadar da yanında olmaya devam edelim."





Mersin Valisi Atilla Toros ve kent protokolünün de katıldığı programda edilen duanın ardından 18. "İyilik Gemisi" uğurlandı.



