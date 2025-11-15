Venezuela lideri Maduro: Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?

"ABD halkına sesleniyorum, insanlık Gazze'deki soykırımdan dolayı yeteri kadar acı çekiyor zaten. Gazze’de yaşananların soykırım olduğunu kabul etmeyen neredeyse hiçbir halk kalmadı. ABD tarihinde ilk kez yapılan anketlere göre özellikle genç kesim Gazze'de olanları soykırım olarak görüyor. Her gün ateşkesi ihlal eden saldırılar yapıyorlar. Siyonist İsrail devletinin savaş uçaklarının bombaları sonucu Filistinli çocuklar ve kadınlar öldürüldü. Bu gerçek olan bir şey. Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?"