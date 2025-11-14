Yeni Şafak
BMGK'da görüşülen Gazze tasarısına Türkiye ve ABD dahil 9 ülkeden destek

BMGK'da görüşülen Gazze tasarısına Türkiye ve ABD dahil 9 ülkeden destek

21:5314/11/2025, Cuma
AA
Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden BMGK gündemindeki Gazze tasarısına destek açıklaması. (Foto: Arşiv)
Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden BMGK gündemindeki Gazze tasarısına destek açıklaması. (Foto: Arşiv)

Türkiye, ABD, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Endonezya, Pakistan ve Ürdün, halen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gündeminde bulunan Gazze tasarısına destek açıklaması yaptı. Açıklamada, "Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme" hakkına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 9 ülkenin Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcilikleri, Gazze tasarısı konusunda ortak bir açıklama yaptı.

Gazze tasarısına ortak destek

Açıklamada, adı geçen ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri tarafından hazırlanan ve şu anda BMGK nezdinde değerlendirilen Gazze tasarısına ortak desteklerini ifade ettikleri belirtildi.

Ortak açıklamada, 29 Eylül'de açıklanan Gazze'de barış planının söz konusu tasarıda desteklendiğine ve Mısır'ın Şarm el Şeyh kentindeki toplantılarda katılımcı ülkeler tarafından da desteklendiğine atıf yapıldı.

"Filistinliler kendi kaderini tayin etsin"

Açıklamada, "Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme" hakkına vurgu yapılırken,
"Bunun samimi bir çaba olduğunu ve planın sadece İsrailliler ve Filistinliler arasında değil, tüm bölge için barış ve istikrara giden uygulanabilir bir yol sunduğunu vurgulamak istiyoruz."
ifadesine yer verildi.



