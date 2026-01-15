Dün açıklanan ABD enflasyon verileri sonrası döviz kurlarında dalgalanma devam ediyor. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı. Piyasalar bu kritik veri sonrası yeniden harekete geçti. Peki euro bugün ne kadar? 15 Ocak Perşembe 2026 dolar kaç TL?
Haftanın dördüncü iş gününde döviz piyasalarında hareketli bir tablo dikkat çekiyor. ABD açıklanan enflasyon verileri sonrası döviz kurlarında hareketlenmeler oldu. Bugün içerde bankacılık verileri takip edilecek, dışarda ise ABD haftalık işsizlik başvuruları piyasanın takibinde olacak. Peki, bugün dolar, euro ve sterlin kaç lira?
Dolar/TL 15 Ocak’ta kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar oldu?
15 Ocak Perşembe günü döviz piyasasında son görünüm şöyle: Dolar/TL sabah saatlerinde 43,19 seviyesinden alıcı bulurken, Euro/TL aynı dakikalarda 50,40 seviyelerinde işlem görüyor. Yeni yıla 42,95 TL'den başlayan dolar/TL yılın ilk 15 gününde yüzde 0,53 artış sergiledi.