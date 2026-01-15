Altın fiyatları ABD'nin İran'a yönelik tonunu düşürmesi ile satıcılı bir seyir izliyor. Dün 4643 dolar ile rekor kıran altının ons fiyatı güne 4633 dolardan başladı. Şu sıralarda spot altın yüzde 0,9 düşüşle 4588 dolardan alıcı buluyor. Dün yeni rekorları kıran gram ve çeyrek altın geri çekildi. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 15 Ocak güncel altın fiyatları.

1 /5 ABD'nin Venezuela operasyonu sonrası Trump'ın İran'a müdahale ihtimalini dillendirmesi ile altın tarihi zirvelerini görmüştü. Ancak Trump'ın müdahale seçeneği yerine 'bekle-gör' politikası izleyecekleri açıklaması üzerine tansiyon düştü. Altının ons fiyatı güne 4633 dolardan başladı. Gram ve çeyrek altın geri çekildi. İşte 15 Ocak güncel altın fiyatları.



2 /5 15 Ocak saat 09:10 itibariyle altın fiyatları şu şekilde: Gram altın ne kadar? Gram altın alış fiyatı 6.372,57 TL Gram altın satış fiyatı 6.373,38 TL

3 /5 Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın altış fiyatı 10.462,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 10.552,00 TL

4 /5 Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış fiyatı 20.924,00 TL Yarım altın satış fiyatı 21.104,00 TL