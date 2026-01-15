Yeni Şafak
TOKİ Siirt sosyal konut kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı

11:0915/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, başvuru toplanan Siirt, Merkez 629 / 250 Bin Sosyal Konut Projesinde üretilen; 2+1 ve 3+1 konutlar için konut belirleme kurası yapıldı. İşte TOKİ Siirt sosyal konut kura çekiliş sonuçları isim listesi.

SİİRT MERKEZ KONUT BELİRLEME KURASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri T. Halk Bankası A.Ş. aracılığıyla ve Bankanın Temerküz Siirt/Merkez Şubesinde;

ASİL hak sahipleri ile 22 Ocak – 23 Şubat 2026 tarihleri arasında,

YEDEK hak sahipleri ile 26 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında ve açıklanacak programa göre, Gerçekleştirilecektir.

Konutlar, %10 peşinat bedeli ve 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

Konutlara ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihine bakılmaksızın Mart 2026 tarihi itibarıyla başlatılacaktır. İlk dönemsel artış, Temmuz 2026 tarihinde yapılacaktır.

#TOKİ
#TOKİ Siirt kura sonuçlar
#TOKİ kura sonuçları
