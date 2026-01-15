Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri T. Halk Bankası A.Ş. aracılığıyla ve Bankanın Temerküz Siirt/Merkez Şubesinde;

ASİL hak sahipleri ile 22 Ocak – 23 Şubat 2026 tarihleri arasında,

YEDEK hak sahipleri ile 26 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında ve açıklanacak programa göre, Gerçekleştirilecektir.

Konutlar, %10 peşinat bedeli ve 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

Konutlara ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihine bakılmaksızın Mart 2026 tarihi itibarıyla başlatılacaktır. İlk dönemsel artış, Temmuz 2026 tarihinde yapılacaktır.