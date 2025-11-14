Yeni Şafak
İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de biri kadın 2 Filistinliyi öldürdü

18:0114/11/2025, Friday
AA
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyi ve kuzeyinde, işgal altında tuttuğu "Sarı Hat'tı" geçmeye çalıştıklarını iddia ettiği 2 Filistinliyi ateşkese rağmen öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze’nin güneyinde bir Filistinlinin "Sarı Hat'tı geçtiği" iddiasıyla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Ordunun açıklamasında, öldürülen kişinin silahlı olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi. Kimliği veya cenazesinin akıbeti de paylaşılmadı.

Gazze’nin kuzeyinde de bir kadının "Sarı Hat'tı geçtiği" iddiasıyla, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, kadının Beyt Lahiya bölgesinde vurulduğunu ve Şifa Hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Hamas ile varılan 10 Ekim'deki ateşkesin ardından İsrail askerleri Gazze'de işgal ettikleri bölgelerin bir kısmından geri çekilmişti.

Gazze Şeridi'nin doğusuna çekilen İsrail askerleri, "Sarı Hat" olarak nitelenen noktalara konuşlanmıştı.

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek, işgali altındaki "Sarı Hat" olarak bilinen bölgenin doğusunda neredeyse hemen her gün yıkım ve saldırılar yapıyor.



