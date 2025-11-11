Gazze Umut Ormanı Arnavutköy'de kuruluyor









ORFAMDER’DEN ANLAMLI ETKİNLİK: “GAZZE UMUT ORMANI”NIN FİNALİ İSTANBUL’DA YAPILACAK

Orfamder Başkanı Mehmet Irız, “ Gazze ve yanan ormanlarımız için fidan dikiyoruz” açıklamasında bulundu.





Orman Fakültesi Mezunları Derneği (ORFAMDER) tarafından yürütülen “ Gazze Umut Ormanı” projesinin final etkinliği 16 Kasım'da İstanbul Arnavutköy’de gerçekleştirilecek.





Dernek Başkanı Mehmet Irız, yaptığı açıklamada, 81 ilde 11 Kasım’da gerçekleştirilecek etkinliklerin ardından İstanbul’daki final programıyla projenin taçlanacağını belirtti. Irız, “Yanan ormanlarımız ve Gazze’de yok edilen zeytinlikler ile orman alanlarına bir destek olmak, Gazze’ye olan manevi bağlılığımızın da bir göstergesidir. İnşallah Orfamder olarak bir gün Gazze’de de ağaç dikeceğimiz günleri göreceğiz” dedi.





Irız, doğa ve orman sevdalılarını aileleriyle birlikte 16 Kasım’da düzenlenecek fidan dikme etkinliğine katılmaya davet etti. Etkinlik kapsamında konserler, grafiti workshop, resim yarışması ve çeşitli sürpriz etkinlikler de yer alacak.





Tarih: 16 Kasım 2025 /Pazar

Saat: 11:00-15:00