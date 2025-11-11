Yeni Şafak
Gazze Umut Ormanı Arnavutköy'de kuruluyor

09:5411/11/2025, Salı
16 Kasım’da Arnavutköy’de ağaç dikme seferberliği başlıyor.
16 Kasım’da Arnavutköy’de ağaç dikme seferberliği başlıyor.

Katil İsrail, Gazze’de 7 Ekim 2023'ten bu yana 69 bin 179 kişiyi katletti. Arnavutköy'de hayatını kaybeden Gazzelilerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenleniyor. “Gazze Umut Ormanı” projesi kapsamında 16 Kasım’da Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde fidan dikme seferberliği başlıyor.



Etkinlikte, Gazzeliler için umut tohumları toprakla buluşacak. Katılımcılar, “Her eylem yeniden diriltir bizi” sloganıyla doğaya can, kalplere umut vermek üzere bir araya gelecek.


Gün boyunca konserler, grafiti atölyesi (workshop), resim yarışması ve sürpriz etkinliklerle dolu bir program katılımcıları bekliyor. Organizasyon yetkilileri, “Sen yokken bir kişi eksiğiz” çağrısıyla herkesi aileleriyle birlikte bu anlamlı güne davet ediyor.


ORFAMDER’DEN ANLAMLI ETKİNLİK: “GAZZE UMUT ORMANI”NIN FİNALİ İSTANBUL’DA YAPILACAK

Orfamder Başkanı Mehmet Irız, “ Gazze ve yanan ormanlarımız için fidan dikiyoruz” açıklamasında bulundu.


Orman Fakültesi Mezunları Derneği (ORFAMDER) tarafından yürütülen “ Gazze Umut Ormanı” projesinin final etkinliği 16 Kasım'da İstanbul Arnavutköy’de gerçekleştirilecek.


Dernek Başkanı Mehmet Irız, yaptığı açıklamada, 81 ilde 11 Kasım’da gerçekleştirilecek etkinliklerin ardından İstanbul’daki final programıyla projenin taçlanacağını belirtti. Irız, “Yanan ormanlarımız ve Gazze’de yok edilen zeytinlikler ile orman alanlarına bir destek olmak, Gazze’ye olan manevi bağlılığımızın da bir göstergesidir. İnşallah Orfamder olarak bir gün Gazze’de de ağaç dikeceğimiz günleri göreceğiz” dedi.


Irız, doğa ve orman sevdalılarını aileleriyle birlikte 16 Kasım’da düzenlenecek fidan dikme etkinliğine katılmaya davet etti. Etkinlik kapsamında konserler, grafiti workshop, resim yarışması ve çeşitli sürpriz etkinlikler de yer alacak.


Tarih:
16 Kasım 2025 /Pazar
Saat:
11:00-15:00
Yer:
İmrahor Mahallesi
