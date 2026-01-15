Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
CHP'li Belediye Başkanı Göçer'e ihraç talebi: Yanlışa karşı çıktım AK Parti'ye geç dediler

CHP'li Belediye Başkanı Göçer'e ihraç talebi: Yanlışa karşı çıktım AK Parti'ye geç dediler

20:0815/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Yazıhan İlçe Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer
Yazıhan İlçe Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer

CHP'nin kesin talep ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Yazıhan İlçe Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, partisinde kendisini istifaya zorlayan bir anlayış olduğunu belirtti. Göçer, parti içerisinde yanlışa karşı çıkması nedeniyle "tekrar belediye başkanı olamazsın" ve "Partiden istifa et AK Parti'ye geç" şeklinde baskıların yöneltildiğini ifade etti.

Malatya'da partisinden ihraç için disiplin kuruluna sevk edilen CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer,
“Partiden istifa et, AK Parti'ye geç diye bize baskı yaptılar. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor bana. Kendi partisinde kendi belediye başkanlarını istifaya zorlayan bir anlayış ne yazık ki bugün hüküm sürüyor”
dedi.

CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Malatya'nın Yazıhan İlçe Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, belediye binası önünde miting düzenledi. Burada açıklamalarda bulunan Göçer, herhangi bir suç işlemediğini belirterek, "Ben parti suçu işlemedim, herhangi bir yolsuzlukla, herhangi bir rüşvetle veya kamu malına zararla yargılanmıyorum hamd olsun. Neyden yargılanıyoruz biliyor musunuz? Parti içi demokrasiden dolayı yargılanıyoruz. Asla ve asla partimi eleştirmiyorum. Ama parti içerisinde yapılacak antidemokratik uygulamalara da kafamızı eğecek değiliz. Ben yüz kızartıcı bir suç işlemedim. Eğer parti içerisinde bir arınma yapılacaksa yüz kızartıcı suç işleyenler ve partiye zarar verenlerin bu partide ihraç edilmesi gerekir. Gerçekten partinin arınmaya ihtiyacı var.” diye konuştu.


"Partimden bana AK Parti'ye geç dediler"


Göçer, kendisini istifaya zorlayan bir anlayışın olduğunu belirterek,
“Ben dedim, hayatım boyunca yanlış gördüğüm her şeye karşı çıktım. ‘Bir daha belediye başkanı olamazsın’ dediler. ‘Sizin oyunuzla mı oldum’, dedim. Ben Yazıhanlıların oylarıyla belediye başkanı oldum. Yazıhanlıların asla ve asla önüne bakacağı bir davranış içerisinde girmem. ‘Partiden istifa et, AK Parti'ye geç’ diye bize baskı yaptılar. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor bana. Kendi partisinde kendi belediye başkanlarını istifaya zorlayan bir anlayış ne yazık ki bugün hüküm sürüyor"
ifadelerini kullandı.




#CHP
#AK Parti
#Yazıhan İlçe Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Karneler saat kaçta alınacak 16 Ocak Cuma? Karne günü okula sabah mı gidilecek?