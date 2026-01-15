Yeni Şafak
AK Parti'den CHP'li milletvekilinin sözlerine sert tepki: Yargı mensuplarını hedef alması kabul edilemez

AK Parti'den CHP'li milletvekilinin sözlerine sert tepki: Yargı mensuplarını hedef alması kabul edilemez

17:3715/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Silivri’de görev yapan jandarmaya yönelik hakaret içeren sözleri tepkilere yol açtı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef alması kabul edilemez. Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Silivri'de görev yapan jandarmaya önce parmak salladı sonra 'halk düşmanısınız' diyerek hakaret etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde jandarma personeline hakaret edilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

AK Parti'li Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef alması kabul edilemez. Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz. Eleştiri siyasetin konusudur ama hakaret ve hedef gösterme siyaset değil, saldırganlıktır. 'Saldırganlık' bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir"
ifadelerini kullandı.


