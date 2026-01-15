Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Gecesi mesajı: Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Gecesi mesajı: Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyorum

20:03 15/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşların Miraç Gecesi'ni kutladı. Türkiye'nin ve İslam aleminin Miraç Gecesi'ni tebrik eden Erdoğan, "Bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Gecesi vesilesiyle tebrik mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Miraç Gecesi'nin, Allah'tan tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olması niyazında bulunan Erdoğan, "Gecemiz mübarek olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum.

Gecemiz mübarek olsun."



